53-летний извращенец развратил 13-летнюю школьницу в Дзержинске

В Дзержинске осудят 53-летнего эксгибициониста, который развращал 13-летнюю девочку. Происшествие случилось 15 декабря нынешнего года на одной из улиц города.
По обнародованным данным, утром 15 декабря на улице Петрищева извращенец, подойдя к 13-летней школьнице, совершил развратные действия сексуального характера. Девочка рассказала об инциденте взрослым, после чего были вызваны сотрудники правоохранительных органов, а эксгибиционист задержан и арестован.
Как сообщается, 53-летний извращенец не имел ранее проблем с законом, а также трудоустроен. Теперь мужчину будут судить за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего ребенка.
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