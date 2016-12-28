53-летний извращенец развратил 13-летнюю школьницу в Дзержинске

По обнародованным данным, утром 15 декабря на улице Петрищева извращенец, подойдя к 13-летней школьнице, совершил развратные действия сексуального характера. Девочка рассказала об инциденте взрослым, после чего были вызваны сотрудники правоохранительных органов, а эксгибиционист задержан и арестован.Как сообщается, 53-летний извращенец не имел ранее проблем с законом, а также трудоустроен. Теперь мужчину будут судить за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего ребенка.

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