Американскую скрипачку обокрали во время перелета в Москву

Сара Чанг не может назвать чёткого времени, когда именно её вещи пропали. Музыкантша летела в Москву с пересадкой в Лондоне. Общая стоимость украденных украшений составляет более $10 тысяч.Напомним, Сару Чанг пригласили участвовать в фестивале «Новый год в консерватории».

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