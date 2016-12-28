Пенсии-2017, последние новости: индексация состоится 1 февраля, насколько проиндексируют военным пенсионерам, повышение 1 апреля работающим и неработающим

Пенсионное обеспечение российских граждан немного пошатнулась в 2016 году, когда в условиях кризиса власти пошли на целый ряд нестандартных мер, направленных на экономию бюджетных средств, которые были высвобождены из социальной сферы.В первую очередь в этом контексте можно говорить об отказе от индексации пенсий для тех пенсионеров, которые продолжают официальную трудовую деятельность. Они долгое время негативно высказывались по этому поводу, а затем, кажется, смирились. Вместе с этим нужно уточнить, что властям пришлось искать различные варианты по снижению социальной нагрузки на бюджет, который испытывает серьезные проблемы из-за продолжающегося экономического кризиса. 2017 год должен стать показательным в этом плане, так как будут получены ответы на самые животрепещущие темы среди пенсионеров, связанные с дальнейшими манипуляциями в пенсионной сфере.Самые свежие новости о пенсиях в России указывают на сегодняшнюю большую пресс-конференцию президента страны Владимира Путина, в ходе которой ему задали вопрос о том, какие изменения затронут пенсионную систему и к чему нужно быть готовым пенсионерам. Глава государства сразу же подчеркнул, что с 2017 году в страну вернется привычный процесс повышения пенсионных выплат через индексацию. Он уточнил, что 1 февраля будут проиндексированы пенсии по старости. Конкретный размер повышения Путин назвать не смог, а лишь уточнил, что он будет опираться на величину инфляции по итогам 2016 года. Отдельной строкой глава РФ затронул разовую выплату в пять тысяч рублей, которая, по его словам, окажется для некоторых категорий пенсионеров очень действенной мерой поддержки."Что качается ближайшего будущего, могу сказать, как и планировали, в начале 2017 года будут осуществлены выплаты 5000 рублей всем пенсионерам вне зависимости от уровня их пенсионных доходов и категорий, включая военных пенсионеров и приравненных к ним. Кстати говоря, для многих категорий пенсионеров выплата 5000 будет даже больше, чем возможная индексация в течение года", - пояснил Путин.Рассуждая о недавних переменах в пенсионной системе России Владимир Путин углубился в историю, приведя несколько весьма показательных примеров. "Еще совсем недавно в 90-е годы - в начале 2000-х у нас уровень пенсионного обеспечения был оторван от стажа и уровня заработной платы. Произошла такая уравниловка в этой сфере. Многие люди указывали нам на это и говорили, что это несправедливо. Были произведены серьезные изменения. В чем они заключаются и на чем сегодня основана пенсионная система? На трех элементах. Первое - на стаже. Второе - на уровне заработной платы до выхода на пенсию. И третье - на возрасте, с которого человек решил оформить себе пенсию, обратился за оформлением своих пенсионных прав. Эти три элемента лежат в основе пенсионной системы. Они будут неизменными и мы будем руководствоваться этими фундаментальными, базовыми основаниями для того, чтобы совершенствовать пенсионную систему", - рассказал президент.Ежели обобщить все те данные, что имеются в информационном пространстве на сегодняшний день и касаются грядущих индексаций пенсий в России, то можно констатировать следующее: 1 января состоится перерасчет для представителей сельских поселений. В свою очередь через месяц должна пройти общая индексация для всех, в том числе инвалидов и пенсионеров по старости. 1 апреля - дата планового увеличения пенсий без оглядки на инфляцию. В свою очередь первого октября повысятся пенсии для военных пенсионеров. Но утверждать, что все реализуется именно по такому сценарию, пока слишком преждевременно, особенно учитывая те кризисные явления в отечественной экономике, которые вряд ли испарятся в следующем году.Силовые структуры в современной крайне тревожной ситуации становятся объектом повышенного внимания со стороны руководства нашей страны. Да и другие государства не гнушаются повышать военные бюджеты, надеясь, что с помощью этих мер можно предотвратить силовые варианты по развитию событий в спорных моментах. В России, как в военной державе, в 2017 году также ожидается рост расходов на национальную оборону, в пределах 3,3% от ВВП. Это меньше, чем в 2016 году, когда на это было отведено 4,7% от ВВП, но сложности с бюджетом вынуждают экономить.Ранее уже неоднократно признавалось, что тяжелая экономическая ситуация в России оказывает очень негативное влияние на различные сферы жизни россиян. Социальные обязательства наша страна хоть и обязуется выполнять в полном объеме, но все равно вынуждена подвергать их корректировкам. В этой связи ничего удивительного нет в том, что предстоящий 2017 год окажется показательным, ежели речь вести о сокращении размера повышения различных пенсий, в том числе и для военных пенсионеров.Как известно, отдельной строкой в списке получателей пенсий значатся военные пенсионеры. В виду той деятельности, которую они выбрали, им приходится идти на разного рода жертвы в обыденной жизни. По этой причине размер их пенсий значительно больше среднего по стране. Но, тем не менее, интерес данной категории пенсионеров к теме повышения выплат, не меньший, чем у остальных граждан. Они хотят знать, когда состоится ближайшее повышение пенсий и насколько?По теме индексации военных пенсий недавно высказался глава российского государства Владимир Путин. Он заметил, что следует поддерживать всех пенсионеров, не делая скидку на отдельные категории. Из последних новостей по данной тематике можно добавить, что один из профильных комитетов Госдумы накануне сослался на указ Путина от 2012 года, который предполагает ежегодную индексацию военных пенсий не менее чем на два процента сверх инфляции. Таким образом, напрашивается вывод о том, что в 2017 году пенсионное обеспечение военных пенсионеров подрастет на шесть процентов.

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