Как встречать 2017 год Петуха: что должно быть на праздничном столе, в чем встречать и что готовить

Жители нашей огромной страны затаились в приятном ожидании наступления Нового года - одного из самых любимых и волшебных праздников в году. До наступления 2017-го остаются считанные дни, поэтому сейчас самое время продумать меню на новогодний стол и свой праздничный образ.Оказывается, в этот судьбоносный день, 31 декабря, что находится на границе двух годов, любая мелочь может повлиять на наступающий год. Вот например, даже такая неудача, как разбитая в спешке елочная игрушка, может принести вам богатство в Новом году - если крупные осколки, то один большой куш, а если мелкие, то много мелких доходов.Также популярно самим привлекать богатство в наступающем году. Для этого нужно купить новый веник и повязать его красной лентой. В новогоднюю ночь его нужно поставить в угол ручкой вниз - даже если примета не сработает, новый веник все равно не помешает вам.А вот другие приметы известны многим - перед Новым годом лучше отдать все долги и самому не давать деньги в долг. А перед боем курантов можно положить в карман купюру, желательно крупную, и затем в течении года хранить ее, не разменивать. Это принесет вам постоянную прибыль. А еще одна примета советует зажать под бой курантов в ладони мелкую желтую монету, причем, чем меньше номинал, тем лучше.Хозяин нового, 2017-го года - Огненный Петух - отличается своеобразным нравом. Талисман грядущего года - домосед и семьянин, который любит легкость и даже простоту. Эксперты советуют не заставлять праздничный стол слишком обильно, отдав предпочтение традиционным и любимым блюдам. По центру следует поставить корзину с фруктами, также не лишними будут орехи и семечки.При подготовке горячих блюд не следует уделять внимание курице, зато ее прекрасно заменят утка, гусь, а также привычные россиянам свинина и говядина. Можно приготовить рулеты, запеканки, голубцы, жаркое в горшочках и многие другие виды горячего.На десерт, кроме фруктов, можно приготовить пахлаву, козинаки из семечек и орехов, ореховое печенье, мороженое, мусс или желе.Астролог отмечает, что в эту ночь стоит одеть яркую и даже броскую одежду. Не стоит забывать и об украшениях, которые должны быть того же оттенка. Мужчинам можно одеть красный галстук или бабочку.Девушки должны выглядеть ярко и неординарно. Макияж можно сделать таким же экстравагантным, как и платье. Красная помада как раз будет самый раз.Женский образ должен состоять из аккуратного коктейльного платья красного, желтого, пастельных золотистых тонов, туфель на высоком каблучке, визуально удлиняющих и украшающих женскую ножку, и аксессуаров в тон основному цвету. Прекрасным дополнением станут украшения из золота (либо под золото), жемчуга (в том числе и искусственного).Мужчинам можно встречать новогоднюю ночь в не столь официальном наряде. Но если он пришел в гости под руку со своей благоверной, то следует соответствовать. Строгий костюм сможет значительно снизить уровень комфорта на столь веселом празднике, но встречать 2017 год в домашней одежде или в своем каждодневном образе, будет выглядеть практически аморально в глазах педантичного Огненного Петуха.

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