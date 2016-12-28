Во Владивостоке по решению суда уничтожат Библию

Конфискации и уничтожению подлежит духовная литература организации «Армия спасения». В число недопустимых изданий вошли Библия, Евангелия, сборник духовных песен, брошюры и журналы. Примечательно, что жизнеописание Иисуса Христа и Библия изданы не в синодальном переводе, который признается святыней как простыми христианами, так и Русской православной церковью. Перевод конфискованных изданий во многом отличается от синодального. Большинство книг напечатаны на английском и корейском языках.Проверку помещения «Армии спасения» провели 23 ноября, а 2 декабря в суд поступил иск на религиозную организацию. В соответствии с новым антитеррористическим законодательством вся духовная литература должна иметь маркировки соответствующего церковного учреждения. У изданий «Армии спасения» таких обозначений не было.Суд признал религиозную организацию виновной в соответствии с ст. 5.26 КоАП РФ. В соответствии с вынесенным вердиктом «Армии спасения» необходимо заплатить штраф размером 30 000 рублей. Ответственность за уничтожение святых писаний суд возложил на Управление судебных приставов по Приморскому краю.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164438-news.html