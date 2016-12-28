Доктор Лиза: биография, семейное положение, интересные факты, смерть

Доктор Лиза Глинка была довольно широко известной в России личностью. Свою известность она получила благодаря активной общественной и государственной деятельности. Несмотря на то, что по образованию Елизавета Глинка является медиком (от того и получила такое прозвище), занималась она, прежде всего, правами человека и благотворительностью. Считалась одним из крупнейших деятелей России в этой области. В Сирию она направлялась, чтобы передать очередную помощь военным.Семья Лизы Глинки носит открытую информацию. Ее супруг является известным американским юристом русского происхождения. Его родители – известные в России люди. Супруги воспитывали троих детей – все мальчики. Один из сыновей семейства Глинки был приемным ребенком. Сейчас все трое детей Доктора Лизы проживают в США вместе с отцом.Доктор Лиза – широко уважаемый в России и мире государственный деятель. Удостоилась высокой государственной награды из рук лично президента России.

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