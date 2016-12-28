Салаты на Новый год 2017, рецепты с фото: оригинальная и вкусная альтернатива «Селедке под шубой»

Этот салат чрезвычайно прост в приготовлении, особенно, если Вам уже приходилось готовить классическую «Селедку под шубой». Ингредиенты практически те же, только есть одно весомое изменение.Все, что Вам требуется, чтобы заменить «Селедку под шубой» на изысканный салат – это заменить селедку на семгу. В основе салата те же овощи и соус: картофель, морковь, луковица, свекла, яйца. Сперва все нужно отварить и измельчить (лучше всего на терку). Дальше выложить слоями, смазывая каждый слой заправкой из майонеза, метаны или йогурта.Первой выкладывается свекла, потом морковь, дальше идут яйца, дальше картофель и предварительно замаринованный лук. Сверху выкладываем измельченное филе соленой семги. В качестве украшения наверх можно добавить зелень.

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