Салаты на Новый год 2017, рецепты с фото: оригинальная и вкусная альтернатива «Селедке под шубой»

Салаты на Новый год 2017, рецепты с фото: праздничный стол в этот Новый год должен быть особенным и оригинальным, ведь грядущие двенадцать месяцев станут временем для перемен, новой жизни. Если Вы устали от примитивных блюд вроде салата «Оливье», представляем Вашему вниманию простую в приготовлении, но оригинальную и очень вкусную альтернативу – салат «Семга на шубке». Этот салат чрезвычайно прост в приготовлении, особенно, если Вам уже приходилось готовить классическую «Селедку под шубой». Ингредиенты практически те же, только есть одно весомое изменение.
Все, что Вам требуется, чтобы заменить «Селедку под шубой» на изысканный салат – это заменить селедку на семгу. В основе салата те же овощи и соус: картофель, морковь, луковица, свекла, яйца. Сперва все нужно отварить и измельчить (лучше всего на терку). Дальше выложить слоями, смазывая каждый слой заправкой из майонеза, метаны или йогурта.
Первой выкладывается свекла, потом морковь, дальше идут яйца, дальше картофель и предварительно замаринованный лук. Сверху выкладываем измельченное филе соленой семги. В качестве украшения наверх можно добавить зелень.
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