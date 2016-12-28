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Названо место, где девушки любят заниматься сексом больше всего

Благодаря опросу, названо место, где девушки любят заниматься сексом больше всего. И это не кровать, хотя присутствует в каждом доме.

Названо место, где девушки любят заниматься сексом больше всего


Компания, которая продаёт матрасы Sleep Cupid, решили заказать опрос, который бы показал, где слабый пол любит заниматься сексом. На их удивление это было не уютная и комфортная кровать. Около трёх тысяч девушек участвовали в опросе, и результат заставил всех удивиться. Самое «желаемое» место – лестница.

Названо место, где девушки любят заниматься сексом больше всего


Почему конкретно получился такой результат, и что же так сильно привлекает девушек – неизвестно. Можно лишь догадываться, что благодаря лестнице можно испытать множество различных поз.


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Мужское / женское последний выпуск (28.12.2016) смотреть онлайн
  • 08:36
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Место встречи на НТВ выпуск (28 12 2016) смотреть онлайн
  • 08:36
  • 0
  • 0
Прямой эфир выпуск 28/12/2016 Россия 1 смотреть онлайн
  • 08:36
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Говорим и показываем последний выпуск (28.12.2016) смотреть онлайн
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  • 08:36
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Место встречи на НТВ выпуск (28 12 2016) смотреть онлайн
  • 08:36
  • 0
  • 0
Прямой эфир выпуск 28/12/2016 Россия 1 смотреть онлайн
  • 08:36
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  • 0
Говорим и показываем последний выпуск (28.12.2016) смотреть онлайн
  • 08:36
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60 минут последний выпуск (28.12.2016) смотреть онлайн
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