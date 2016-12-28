Благодаря опросу, названо место, где девушки любят заниматься сексом больше всего. И это не кровать, хотя присутствует в каждом доме.
Компания, которая продаёт матрасы Sleep Cupid, решили заказать опрос, который бы показал, где слабый пол любит заниматься сексом. На их удивление это было не уютная и комфортная кровать. Около трёх тысяч девушек участвовали в опросе, и результат заставил всех удивиться. Самое «желаемое» место – лестница.
Почему конкретно получился такой результат, и что же так сильно привлекает девушек – неизвестно. Можно лишь догадываться, что благодаря лестнице можно испытать множество различных поз.
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