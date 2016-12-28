Названо место, где девушки любят заниматься сексом больше всего

Компания, которая продаёт матрасы Sleep Cupid, решили заказать опрос, который бы показал, где слабый пол любит заниматься сексом. На их удивление это было не уютная и комфортная кровать. Около трёх тысяч девушек участвовали в опросе, и результат заставил всех удивиться. Самое «желаемое» место – лестница.Почему конкретно получился такой результат, и что же так сильно привлекает девушек – неизвестно. Можно лишь догадываться, что благодаря лестнице можно испытать множество различных поз.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164361-news.html