В США миллиардер защитил Twitter "оберегом". Марк Кьюбан опубликовал запись, в которой поделился, что есть авторские права на его твиты.
Миллиардер Кьюбан повеселил своих подписчиков новой записью в его аккаунте социальной сети Twitter. В записи говорилось, что его твиты защищены, и больше никто не может публиковать его записи без его соглашения. Этот текст использовали и другие пользователи, используя его как оберег для своего аккаунта.
Опять же подписчики разделились во мнениях, кто-то просто посмеялся, а кто-то решил, что пост выставлен достаточно необдуманно, ведь это не защищает никаким образом от кражи твитов.
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