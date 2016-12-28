В США миллиардер защитил Twitter "оберегом"

Миллиардер Кьюбан повеселил своих подписчиков новой записью в его аккаунте социальной сети Twitter. В записи говорилось, что его твиты защищены, и больше никто не может публиковать его записи без его соглашения. Этот текст использовали и другие пользователи, используя его как оберег для своего аккаунта.Опять же подписчики разделились во мнениях, кто-то просто посмеялся, а кто-то решил, что пост выставлен достаточно необдуманно, ведь это не защищает никаким образом от кражи твитов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164358-news.html