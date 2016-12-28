Год Петуха − 2017: как встречать, новогодний стол − что должно быть, подарки и поздравления с Новым годом 2017

До наступления новогодних праздников остается совсем немного времени. Вскоре шаловливая Обезьяна уступит бразды правления Огненному Петуху, который будет символом 2017 года. И хотя Восточный календарь сменит позиции лишь в конце января, символ Нового года начинают чествовать заранее, а именно в новогоднюю ночь. Готовятся к празднику россияне заранее.Для креативного, уверенного в себе Петуха вся жизнь - это борьба за статус и достаток. В новом году в цене будут предприимчивость, креативность, творческий подход к любому делу, упорство на грани упрямства, ну и, конечно, умение очаровывать противоположный пол.Огненному петуху не по душе уныние, нытье, пасование перед трудностями. Особенно хорош наступающий год будет для тех, кто родился под знаком Огненного петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) - эти люди всегда будут в центре внимания, душой компании, покорителями женских (или мужских) сердец. Людям, рожденным под знаком Петуха, можно только позавидовать - они всегда будут в центре внимания.Так что наступающий Новый год - для тех, кто не ноет, не пасует перед трудностями, кто готов дерзать и побеждать.По сложившейся за много лет традиции, Новый год является прекрасным поводом не только для бурного веселья, но еще и приятного времяпрепровождения за праздничным столом. Что захочет Огненный петух увидеть на новогоднем столе? А поскольку наш Петух огненный и красный - даешь яркие блюда и эффектное убранство дома и новогоднего стола.Яркая скатерть, желательно, с изображением петухов (приветствуются фольклорные мотивы), побольше гирлянд, свечей, огней, хлопушек, шариков и петард - всё это Огненному петуху придется по вкусу. Но, извините за каламбур, «пускать огненного петуха» в новогоднюю ночь не надо, поэтому во главу угла ставим строжайшее соблюдение правил противопожарной безопасности. Свечи без присмотра не оставляем, пиротехнику покупаем только в проверенных сетевых магазинах, детям в руки не даем и запускаем подальше от домов (и уж никак не с балконов!).Никак не следует обойти стороной и рыбу, которая в обязательном порядке должна присутствовать на столе. Например, она может проявиться в запеченном в духовке виде, либо же быть добавлена в знаменитое заливное из "Иронии судьбы".Что касается салатов, которые являются неотъемлемыми атрибутами любого праздника, то в них допускается использование мяса птицы и куриных яиц, но с той оговоркой, что при любом удобном случае - их заменить на перепелиные.Какой же Новый год можно представить без легендарного салата оливье, которому обязательно должно найтись место и в праздничном меню на 2017 год. Закуски также можно сделать с салатной начинкой, наполнив ей тарталетки или крекеры, которые будут красиво смотреться в виде канапе. На столе должно быть много фруктов ярких цветов. Очень просто делается "фруктовая елка".Десерты также должны быть легкими и незамысловатыми. Петух представляет из себя птицу бойкую и подвижную, а чрезмерное чревоугодие и тяжесть ему не по нраву. По поводу алкогольных напитков следует выделить следующие аспекты: нужно соблюдать умеренность.Крепкий алкоголь хозяин 2017 года не любит, поэтому способен разгневаться на тех, кто решит переборщить со спиртным. Самыми лучшими вариантами праздничного стола станут легкие вина, коктейли и, конечно же, шампанское.Не стоит забывать и о надобности угощения Петуха, для которого лучше выделить немного зерен или кукурузы, тогда как на елку можно повесить мешочек с зерном и монетами. Петух является очень разумной птицей, поэтому обязательно по-достоинству отблагодарит хозяев дома, который заранее проявили свою заботу по отношению к нему.Петух - птица яркая, самолюбивая, блестящая, одетая с иголочки. Поэтому в качестве подарка женщинам уместны дорогие ювелирные изделия, особенно с красными камнями - рубинами и гранатами, часы, эффектные модные аксессуары, сексуальное белье, расшитые шали, модные палантины и т.д. Главное помнить - дешевку не дарить, парфюм и белье выбирать, только зная предпочтения избранницы, а если ничего не приходит в голову, лучше устроить романтический ужин или сделать другой нематериальный подарок.Мужчинам в год Петуха можно дарить часы, гаджеты, прибамбасы для различных хобби. Можно дарить и дорогой алкоголь, если, конечно, одариваемый не трезвенник.Кстати, алкоголь можно дарить и женщинам, при этом лучше расспросить даму о предпочтениях - далеко не все женщины любят сладкие вина. Так что смело дарите подруге хороший виски - вместе и продегустируете.Кроме того, Огненный петух любит компании, так что подарки в виде путевок, билетов в театр или клуб, на модную вечеринку будут весьма к месту (конечно, билеты или путевки берите на двоих и отрывайтесь по полной).Есть сказка мудрая в народе,В ней петушок есть золотой.И снова праздник к нам приходитС предновогодней суетой.Пусть в Новый год, как в старой сказке,Добро прибудет в каждый дом!Ведь символ года не напрасноЗовется Красным Петухом!***У ёлки пшеницей припороши,В этом году она счастье приносит,Год Петуха отмечаем все мы,И он о желаниях спросит,Так что веди себя хорошо,И не серди пернатого друга,Пусть в этот праздник царит волшебство,Не будет помехой нам снежная вьюга!***Пусть исполнится обязательноВсё, что пожелают вам друзья,Будьте счастливы, очаровательны,Добродушны, здоровы всегда!Закружит пусть метель хороводом,Все заботы пурга унесет,С Новым годом друзья, с Новым годом!Пусть всегда и во всём вам везёт!***Петух в 2017-ом году - не просто птица,Эта птица теперь для нас глава.Что она захочет, то свершится,И в праздник пожелаю для тебя:Чтобы всё только хорошее сбывалось,Чтобы ни капли горя не встречать,Чтоб всё заветное мгновенно исполнялось,И жить всегда на цифру только 5!***В году Петуха тебе я желаю:Блестящих перьев, острых шпор,Чтоб на работе уважалиИ не вступали с тобой в спор!Будь ярким, смелым ты годами,Но меру знай во всём,Тогда исполнятся мечты,Во всём, чего так ждём!

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