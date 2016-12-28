В Москве продаются елочные игрушки для извращенцев

На торговых площадках Москвы появились достаточно извращенные игрушки на елку. Теперь можно приобрести фигурки обнаженных Дедов Морозов, эротических Снегурочек и сцен совокупления. Впрочем, фантазия заказчиков не ограничивается только сценами из "Камасутры" и новогоднюю елку можно украсить чем угодно. Самыми безобидными игрушками являются гастрономические объекты, например сыр или популярные сейчас роллы и суши. Психолог Анастасия Александрова рассказывает, что в известном своей раскрепощенностью Амстердаме такие вещи уже стали обыденностью и люди не боятся показать, что такие с первого взгляда запретные темы как секс являются обыденными и над этим можно даже пошутить в своей компании. Например, в Европе часто на девичники заказывают торты в виде фаллоса или привозят своим близким в подарок съедобные интимные торты.Более страшной вещью психолог называет елочные украшения, которые своим видом устрашают. Например, персонажи или предметы из фильмов ужасов, отрубленные конечности, кровавые эмбрионы и другие вещи, которые не подходят к детскому празднику.

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