Какой праздник сегодня: 28 декабря отмечается сразу несколько праздников

Как и в другие дни сегодня, 28 декабря, отмечается сразу несколько памятных дат, о которых спешим уведомить вас в новом материале. Оговоримся, что имеют место быть не только российские, но и международные праздники.Для россиян в первую очередь будет важно напомнить, что сегодня отмечается Международный день кино, который хоть и не является только лишь российским праздником, но почитается он в нашей стране уже много лет тщательно. В свою очередь сегодня также имеет место быть праздник под названием День святого Гавриила, который почитается в основном в Эфиопии.Есть собственный день и у любителей синематографа и тех, кто занят в этой потрясающей профессии. Появился он, как и само кино, благодаря стараниям изобретателей братьев Люмьер. Случилось так, что в 1895 году они запатентовали интересное устройство под названием “Синематограф ”. Чтобы испробовать этот аппарат, Луи и Огюст организовали 22 марта закрытый показ, на который пригласили только близких знакомых. Тогда избранные смогли увидеть первое в истории кино - короткометражную ленту о выходе рабочих с завода Люмьер.Однако истинный день рождения фильма отмечают 28 декабря. Именно тогда широкой публике представили ленту о прибытии поезда на вокзал Ла Сьота. Состоялось это в Париже, в кафе на бульваре Капуцинов. Кстати, за вход французы должны были платить, так что это был первый сеанс синематографа за деньги.Публика была поражена реализмом кино. Так и началась история этого прекрасного развлечения. Премьера же первой киноленты на нашей с вами родине состоялась в 1908 году, 15 октября - это была семиминутная вариация на песню о Стеньке Разине, которую снял Владимир Ромашков. Назывался фильм “Понизовая вольница”. К слову, у отечественных любителей кино существует свой праздник - августовский День российского кино.В праздник кино можно сходить в кинотеатр, посидеть с друзьями и поразмышлять на тему мирового кинематографа, или наслаждаться фильмами дома. Помните, что именно 28 декабря мы вспоминаем тех, благодаря кому появилось такое замечательное явление и развлечение как кино.Почти у каждого эфиопа-христианина есть свой покровитель-святой, и наиболее популярным является архангел Гавриил.28 декабря и 26 июля в Эфиопии посвящены ежегодным красочным празднованиям в честь архангела Гавриила. В день празднеств собираются огромные толпы верующих. Православные христиане туахедо отмечают празднование красочными процессиями и церемониями. Люди всех возрастов, классов и религий собираются со всех концов Эфиопии, достигая численности в 100 тысяч человек, а иногда и более. Паломники приходят в церковь, чтобы выполнить обет, попросить о чем-либо или, во многих случаях, поблагодарить за уже исполненные просьбы и принести подношения церкви.В качестве подношений эфиопы обычно используют свечи или зонты всех видов и размеров. Церковь собирает эти подношения и затем опять продаёт верующим, а на вырученные деньги помогает нищим. Некоторые паломники последние несколько километров несут на спине тяжелые камни наверх холма, к церкви.Детей, рожденных после молитв архангелу Гавриилу, приносят в церковь для крещения. Во время праздника 1000 детей может быть крещена, большинство из них названы в честь архангела Гавриила.Своим возникновением церковь святого Гавриила обязана Расу Макконену (отец императора Хайле Селассие), когда он в конце 19 века начал ее постройку. В 1962 году она была восстановлена. Церковь была построена в честь победы в битве при Адуа в 1896 году.

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