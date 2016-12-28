Гонконгский грипп: симптомы и лечение, признаки заболевания и как не заразиться

Гонконгский грипп, который в наибольшей степени должен себя проявить в начале следующего года, уже будоражит ума россиян, которые в первую очередь опасаются осложнений данной разновидности недуга. Никто не хочет проверять их на себе, поэтому россияне интересуются вопросами, связанными с мерами профилактики гонконгского гриппа, надеясь избежать заражения.Как и многие остальные гриппы, гонконгский начинает проявляться в организме человека с помощью таких симптомов, как слабость, головная боль, озноб, высокая температура, боли в поясничной области, спине и конечностях, а также заложенностью носа и горла. Аналогичные симптомы можно наблюдать и у других видов гриппа, но гонконгский представляет из себя невероятно опасную вариацию.Зараженный человек жалуется на плохое самочувствие три - четыре дня, а затем признаки гриппа начинают исчезать. Температура тела приходит в норму, больше не возникает кашель, не болит горло и голова, а также нет рвотных порывов. Однако затем проявляется новая фаза заболевания. Проще в этих условиях сразу же обращаться к специалистам за помощью, исключив такое понятие, как самолечение.Лечить гонконгский грипп в домашних условиях практически невозможно. По этой причине медики советуют всем тем, у кого имеются подобного рода симптомы, незамедлительно обращаться за врачебной помощью. Именно в условиях стационара назначается медикаментозное лечение с помощью противовирусных препаратов, которые удаляют вирус гриппа из организма заболевшего человека.На сегодняшний день существует множество способов борьбы с опасным заболеванием. Конечно же, самым лучшим из них является вакцинация, но в нынешних реалиях, когда уже свирепствует эпидемия гриппа, делать прививку не только неэффективно, но и опасно для здоровья. По этой причине людям, которые боятся заразиться гонконгским гриппом, следует предпринимать меры профилактики и прислушиваться к советам специалистов.Чтобы обезопасить себя от опасного гонконгского гриппа следует соблюдать несколько элементарных правил, которые должны поддерживать человеком в любое время, в том числе и вне эпидемии. В частности, речь идет о постоянном мытье рук и лица с мылом, проведение влажной уборки в помещениях и их проветривании. Во время массовой эпидемии нужно отказаться от посещения мест массового скопления людей, а в общественном транспорте использовать медицинскую маску.Чтобы организм был более устойчивым в плане отторжения вируса гриппа следует делать еще несколько простых вещей: как следует высыпаться по ночам, хорошо питаться, не забывая о витаминах, а также давать организму достаточную физическую нагрузку, хотя бы в рамках ежедневных прогулок по несколько раз на свежем воздухе.

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