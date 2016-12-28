Будут ли платить пенсию работающим пенсионерам в 2017 году: индексация военных пенсий, последние новости о повышении для неработающих

Российские пенсионеры продолжают проявлять повышенный интерес к пенсионной системе России в свете того, что ожидается множество изменений, которые в той или иной степени могут затронуть их финансовое состояние.Опираясь на события текущего года, пенсионеры задают вполне резонные вопросы о том, что же будет дальше. Неужели власти страны продолжат курс на экономию бюджетных средств, внося корректировки в социальную сферу, которая в 2016-м серьезно пострадала. Ответить на часть вопросов можно уже сегодня, но в целом же ситуация развивается по непредсказуемому сценарию.Не так давно российские власти объяснили населению страны, что в 2017 году индексация пенсий вернется в прежних параметрах, что подразумевает повышение пенсионного обеспечения граждан несколько раз в год. Какие-то конкретные параметры в правительстве предпочитают не озвучивать. Но определенные прояснения стали доступны.В частности, 1 февраля 2017 года пенсии будут проиндексированы на величину инфляции текущего года. Так, например, в 2015 году индексация с февраля составила 11,4 процента. Но в 2016 году пенсию не стали повышать на уровень инфляции, подняв только на 4 процента. В следующем году, судя по всему, повторится сценарий прошлого года.В том случае, если обобщить все те данные, что имеются на данный момент, то можно выделить следующие тезисы, актуальные для пенсионеров: в феврале 2017 года случится индексация страховых пенсий по размеру инфляции 2016 года, на которую не смогут рассчитывать работающие пенсионеры. Предположительно, повышение составит 6,5 процентов. В апреле будущего года случится повышение социальной пенсии - примерно на шесть процентов. В свою очередь в августе 2017 года небольшой перерасчет затронет пенсии работающих пенсионеров. На основании этой информации можно составить предварительный календарь повышения пенсии в 2017 году:— В январе 2017 года пенсионеры получат по 5 тысяч рублей единовременной выплаты.— В феврале 2017 года неработающих пенсионеров ожидает индексация страховой пенсии на размер инфляции 2016 года - предположительно 6 - 6,5 процента.— В апреле 2017 года произойдет повышение социальной пенсии - предположительно 6 - 6,5 процента.— В августе 2017 года пройдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам.Отдельной строкой следует остановиться на военных пенсионеров, для которых тема о повышении пенсий - также остается ключевой, несмотря на то, что их выплаты остаются одними из самых высоких в стране. С 1 января 2017 года военные пенсии должны вырасти. Насколько, власти не афишируют, так как до сих пор окончательное решение не принято и существует некоторая неопределенность.По военным пенсионерам можно сказать также следующее: относительно недавно профильный комитет Госдумы по обороне попросил внести корректировки в проект бюджета на 2017-2019 годы, дабы произошел рост военных пенсий не на четыре процента, как планировалось изначально, а на шесть. Таким образом, эта категория граждан, которая не является самой социально не защищенной, получит от страны еще большую поддержку. Тему индексации пенсий для военных пенсионеров относительно недавно поднимал российский президент Владимир Путин, объяснявший, что поддерживать нужно всех пенсионеров и не делать скидку на определенные категории.Таким образом, профильный комитет сослался на один из указов Путина от 2012 года, который предполагает ежегодную индексацию пенсий для военных пенсионеров не менее чем на два процентных пункта сверх инфляции. Можно сделать осторожный и неокончательный вывод, что в следующем году повышение должно быть не меньше 6%.Как работающие, так и неработающие пенсионеры в январе 2017 года получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. Накануне российский президент внес корректировки, попросив, чтобы действие разовой выплаты распространилось еще и на военных пенсионеров.

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