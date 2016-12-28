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Когда откроют Египет: последние новости для россиян сегодня, 28.12.2016

Когда откроют Египет: последние новости для россиян сегодня, 28.12.2016
Ситуация с восстановлением авиасообщения между Россией и Египтом должна разрешиться в самое ближайшее время. Ожидается, что уже в первом квартале 2017 года российский туристический поток восстановится в "страну пирамид".

Впрочем, вышеозвученные сведения не имеют официального характера, поэтому относиться к ним следует с большой осторожностью. Ведь никто из ответственных лиц на сегодняшний день не берется рассуждать о сроках возобновления полетов из РФ в Египет и обратно. Таким образом складывается весьма нервозная ситуация для туристов из нашей страны, которые уже успели соскучиться по любимым египетским курортам.

На сегодняшний день, если проанализировать последние новости, можно констатировать, что в 2016 году Египет останется закрытым для российских граждан. Дело в том, что уровень обеспечения безопасности, которые имеет место быть сейчас в Египте, все еще оставляет желать лучшего. По неофициальным данным, восстановление авиасообщения случится в начале следующего года. Более точные сроки можно будет озвучивать по мере развития событий.

Что касается россиян, то они уже с самого начала лета мечтают об отдыхе в "стране пирамид", но каждый раз натыкаются на сопротивление. Впрочем, ежели ситуация с обеспечением безопасности в Египте по-прежнему далека от идеальной, то вряд ли стоит форсировать события. Наступившая зима вновь и вновь заставляет россиян интересоваться египетским направлением, альтернативы которому так и не было найдено.

Египет делает все возможное, чтобы устранить все огрехи в системах безопасности, потому что страна сильно зависит от тех доходов, которые приносит туристическая отрасль.

Напомним, Россия приняла решение отказаться от авиационных перевозок в Египет сразу после того, как Синайском полуострове потерпел крушение лайнер "Airbus A321", на котором сработало взрывное устройство. Самолет с гражданами России направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Вскоре атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164307-news.html
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