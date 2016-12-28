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Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2016, по знакам Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 28.12.2016

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2016, по знакам Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 28.12.2016
Гороскоп на сегодняшний день информирует о массе событий, среди которых можно выделить следующие: Водолеям звезды советуют сегодня выбирать нестандартные пути для разрешения рабочих вопросов. Стрельцам же лучше отказаться от жирной пищи. В свою очередь Львы в среду в наименьшей степени будут интересоваться чужим мнением, так как уверенности - хоть отбавляй.

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2016, для всех знаков Зодиака:

Гороскоп Овен. Сегодняшний день лучше всего провести в гармонии с собой, так как какие-либо перемены могут негативно проявиться в будущем.

Гороскоп Телец. В среду Телец разгонится так, что остановиться станет для него целой проблемой! Его мозг, да и весь организм, будет работать в форсированном режиме, выкладываясь по максимуму.

Гороскоп Близнецы. Будьте аккуратнее со своими желаниями, особенно если на кого-то разозлитесь. Сегодня ваши слова будут услышаны Мирозданием. Так что не желайте никому ничего плохого, даже если вас страшно разозлят.

Гороскоп Рак. Ракам звезды советуют отложить романтические планы, новшества и посвятить день рутине. Скрупулезность, системность, ответственность желательно проявить не только в принципиальных вопросах, но и в подходе к мелочам.

Гороскоп Лев. В среду меньше всего на свете Льва будет волновать чужое мнение – по крайней мере, именно так он себя будет вести. Звезды гороскопа наделяют его уверенностью в том, что он делает все как надо, а окружающие с их советами лишь мешают.

Гороскоп Дева. Не нужно хвататься за тяжёлые предметы в минуты ярости. Потом будете долго недоумевать, как это вам удалось метнуть двухметровый телевизор в противника. И вообще, будьте в среду сдержаннее, своими эмоциями вы только всё испортите.

Гороскоп Весы. В течение дня мысли Весов будет чаще занимать домашняя обстановка, семейная ситуация и все, что близко соприкасается с данными сферами. Оправдано повышенное внимание к порядку общения с соседями, к вопросам, связанным с личным транспортом, парковочным местом.

Гороскоп Скорпион. В среду в Скорпионе проснется настоящий бухгалтер! Он сумеет к любой проблеме подойти с ясной головой, прогнав эмоции прочь. Это отличный день для того, чтобы провести ревизию семейного бюджета, спланировать траты на будущее и подумать, как получить еще больший доход.

Гороскоп Стрелец. Откажитесь от жирной пищи. Не ешьте на ужин мясное. Постарайтесь выдержать день на лёгкой диете. Иначе можете почувствовать себя плохо и вместо сытных новогодних каникул получите бульон и изображение радости за окружающих, которые будут вкусно и разнообразно праздновать.

Гороскоп Козерог. Козерогам лучше провести день в уединении, либо в замкнутом пространстве, за закрытыми дверями. Внешние территориальные ограничения не должны влиять на свободу мысли и духа: можно и нужно размышлять о глобальных вопросах, задумываться о дальнейших планах.

Гороскоп Водолей. В среду звезды советуют Водолею выбирать нестандартные пути: обычный подход к делам не даст нужных результатов. Творчество – это умение мыслить не так как все, и оно в среду пригодится Водолею даже в самых практичных вопросах.

Гороскоп Рыбы. Положитесь во всём на любимого человека, он плохого не посоветует. Наоборот, изо всех сил будет стараться сделать вашу среду, уважаемые Рыбы, максимально комфортной и приятной. Так что даже если вам будет очень хотеться поруководить, отправьте это желание в отпуск, пусть в среду всё делают за вас.


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