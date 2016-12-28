Что должно быть на столе в год Петуха 2017: в чем и как встречать Новый год 2017, что готовить

Считанные дни остаются до наступления Нового года, что подразумевает продолжающуюся подготовку к одному из главных зимних праздников. Россияне активно интересуются вопросами: в чем встречать 2017 год Петуха, что готовить и каким образом лучше провести праздник.Несмотря на то обстоятельство, что Петух по восточному календарю возьмет бразды правления в свои руки только лишь в конце января, в России об этом предпочитают забывать и начинают чествовать новый символ в ночь с 31 декабря на 1 января. Как известно, новогодний стол является крайне важным атрибутом для проведения полноценного праздника. Так уж повелось в нашей стране, что праздничному столу уделяется максимальное внимание. В целом же Новый год для россиян - это самый любимый и долгожданный праздник, который для многих является некой надеждой на счастливую жизнь в дальнейшем.Принято, чтобы встреча нового года смогла задобрить его покровителя, принесла удачу в дом. Для этого люди одеваются в соответствующую одежду и накрывают стол, согласно рекомендациям астрологов. 2017 год Петуха необходимо встречать в ярких нарядах, которые вызывают ассоциации с огненной стихией. Отмечать новый год желательно в следующих оттенках:- Рыжий;- Коричневый;- Золотистый;- Желтый;- Оранжевый;- Красный;- Алый;- Бордовый.Одежда цвета пламени наверняка обратит внимание Петуха на ярких людей и принесет счастье в 2017 году. От того, как пройдет встреча праздника, зависит благосклонность фортуны. Кроме традиционных цветов, Петуха можно порадовать зеленым, бирюзовым или синим оттенками. Выбирать гамму следует в зависимости от того, какие надежды возлагаются на новый 2017 год:- Для появления потомства и финансового благополучия всем знакам зодиака рекомендуется надеть одежду красного цвета.- Если мечты направлены на семью, брак и любовь, выбор нужно остановить на синем цвете. Пригодится он и карьеристам, поскольку сулит в 2017 году Петуха успех на службе.- Настоящее богатство привлечет желтый цвет и все оттенки золотистого. А тандем синего и желтого в несколько раз увеличит шансы на получение прибыли в 2017 году.Новый год желательно отмечать в блестящих нарядах, но не переусердствовать, поскольку зависть Петуха вызовет последующий гнев.Скучные деловые платья лучше оставить для посещения офиса, как и обычные блузки с прямыми юбками. Новый год 2017 проходит под эгидой Петуха, который обожает легкие платья с пышным подолом. Придутся ко двору и брюки свободного кроя, отличающиеся комфортом. Узкая одежда будет стеснять движения и быстро вызовет усталость, а встречать новый 2017 год всем знакам зодиака важно в веселой и незабываемой атмосфере.Сделать образ завершенным помогут ювелирные украшения, качественная бижутерия и миниатюрные дамские сумочки. Встреча нового года не всегда проходит дома, а в кафе клатч наверняка пригодится. Петуху нравятся небольшие саквояжики из натуральных материалов, важно, чтобы они подходили к наряду.Уместны сумочки, украшенные блестками, камнями разных размеров и стразами. Чтобы не рассердить Петуха, в этом случае одежда должна быть более чем скромной и сдержанных тонов. Чем ярче наряд, тем меньше нужно надевать украшений, иначе высок риск встретить новый год в образе попугая. Камни необходимо подбирать в тон к основному наряду. Среди камней в ювелирных украшениях должен преобладать рубин или гранат. Удачным будет сочетание золота с теплым янтарем, цитрином или сапфиром.Что касается обуви, идеальным вариантом в год Петуха будут туфли на устойчивом каблуке. Шпилька является классикой и никогда не выйдет из моды, но в таких туфлях невозможна комфортная встреча праздника. Подойдут балетки, украшенные стразами и камешками небольшого размера, босоножки на платформе или туфли с каблучком «рюмочкой».Мужчинам можно встречать новогоднюю ночь, в не столь официальном наряде. Но если он пришел в гости под руку со своей благоверной, то следует соответствовать. Строгий костюм сможет значительно снизить уровень комфорта на столь веселом празднике, но встречать 2017 год в домашней одежде или в своем каждодневном образе, будет выглядеть практически аморально в глазах педантичного Огненного Петуха.Учитывая то, что наступает год Огненного Петуха, можно подойти к приготовлению с творчеством и приятно порадовать хозяина наступающего года. Есть масса вариантов вкусных и интересно оформленных салатов и закусок. Так к примеру, можно подать салат под названием "Петушок". В состав которого входит: 4 отваренных яйца, 2 вареных окорочка, сыр, соленый огурец и морковка, все покрыто майонезом и украшено маслиной и болгарским перцем.Кроме этого, на стол можно подать и традиционный салат оливье, состав которого пересказывать уже не имеет никакого смысла, так как его знают почти все. Следует лишь уточнить необычный вариант сервировки: на тарелку поставить стакан, аккуратно накладывать салат по краям, после стакан убрать, а сам салат украсить петрушкой, кукурузой и кубиками моркови.Также уточним, что подобное необычное оформление салатов не только удивит ваших гостей, но еще и позволит, например, детям, куда активнее уминать праздничные блюда.В данном вопросе можно положиться на собственную фантазию, так как серьезных ограничений нет. Впрочем, некоторые детали, учитывая нрав петуха, все-таки следует учитывать. В частности, нужно в обязательном порядке намекнуть на то, что наступает год Петуха. Можно использовать его изображения на скатертях, либо же салфетках.Вместе с этим следует заранее запастись фигурками петушков из фруктов и овощей, а также подобрать печения соответствующего толка. Проще говоря, в украшении праздничного стола нужно всегда помнить о символе наступающего года.

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