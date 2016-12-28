Авторизация
 
  • 03:56 – Будут ли платить пенсию работающим пенсионерам в 2017 году: индексация военных пенсий, последние новости о повышении для неработающих 
  • 03:56 – Когда откроют Египет: последние новости для россиян сегодня, 28.12.2016 
  • 03:53 – Парламент опроверг увольнение гардеробщицы из-за твита главы КТРК [обновлено] 
  • 03:41 – Новороссия 28 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 28.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 28 декабря 


Что должно быть на столе в год Петуха 2017: в чем и как встречать Новый год 2017, что готовить

Что должно быть на столе в год Петуха 2017: в чем и как встречать Новый год 2017, что готовить
Считанные дни остаются до наступления Нового года, что подразумевает продолжающуюся подготовку к одному из главных зимних праздников. Россияне активно интересуются вопросами: в чем встречать 2017 год Петуха, что готовить и каким образом лучше провести праздник.

Несмотря на то обстоятельство, что Петух по восточному календарю возьмет бразды правления в свои руки только лишь в конце января, в России об этом предпочитают забывать и начинают чествовать новый символ в ночь с 31 декабря на 1 января. Как известно, новогодний стол является крайне важным атрибутом для проведения полноценного праздника. Так уж повелось в нашей стране, что праздничному столу уделяется максимальное внимание. В целом же Новый год для россиян - это самый любимый и долгожданный праздник, который для многих является некой надеждой на счастливую жизнь в дальнейшем.

В чем встречать Новый год 2017?

Принято, чтобы встреча нового года смогла задобрить его покровителя, принесла удачу в дом. Для этого люди одеваются в соответствующую одежду и накрывают стол, согласно рекомендациям астрологов. 2017 год Петуха необходимо встречать в ярких нарядах, которые вызывают ассоциации с огненной стихией. Отмечать новый год желательно в следующих оттенках:

- Рыжий;

- Коричневый;

- Золотистый;

- Желтый;

- Оранжевый;

- Красный;

- Алый;

- Бордовый.

Одежда цвета пламени наверняка обратит внимание Петуха на ярких людей и принесет счастье в 2017 году. От того, как пройдет встреча праздника, зависит благосклонность фортуны. Кроме традиционных цветов, Петуха можно порадовать зеленым, бирюзовым или синим оттенками. Выбирать гамму следует в зависимости от того, какие надежды возлагаются на новый 2017 год:

- Для появления потомства и финансового благополучия всем знакам зодиака рекомендуется надеть одежду красного цвета.

- Если мечты направлены на семью, брак и любовь, выбор нужно остановить на синем цвете. Пригодится он и карьеристам, поскольку сулит в 2017 году Петуха успех на службе.

- Настоящее богатство привлечет желтый цвет и все оттенки золотистого. А тандем синего и желтого в несколько раз увеличит шансы на получение прибыли в 2017 году.

Новый год желательно отмечать в блестящих нарядах, но не переусердствовать, поскольку зависть Петуха вызовет последующий гнев.

Скучные деловые платья лучше оставить для посещения офиса, как и обычные блузки с прямыми юбками. Новый год 2017 проходит под эгидой Петуха, который обожает легкие платья с пышным подолом. Придутся ко двору и брюки свободного кроя, отличающиеся комфортом. Узкая одежда будет стеснять движения и быстро вызовет усталость, а встречать новый 2017 год всем знакам зодиака важно в веселой и незабываемой атмосфере.

Сделать образ завершенным помогут ювелирные украшения, качественная бижутерия и миниатюрные дамские сумочки. Встреча нового года не всегда проходит дома, а в кафе клатч наверняка пригодится. Петуху нравятся небольшие саквояжики из натуральных материалов, важно, чтобы они подходили к наряду.

Уместны сумочки, украшенные блестками, камнями разных размеров и стразами. Чтобы не рассердить Петуха, в этом случае одежда должна быть более чем скромной и сдержанных тонов. Чем ярче наряд, тем меньше нужно надевать украшений, иначе высок риск встретить новый год в образе попугая. Камни необходимо подбирать в тон к основному наряду. Среди камней в ювелирных украшениях должен преобладать рубин или гранат. Удачным будет сочетание золота с теплым янтарем, цитрином или сапфиром.

Что касается обуви, идеальным вариантом в год Петуха будут туфли на устойчивом каблуке. Шпилька является классикой и никогда не выйдет из моды, но в таких туфлях невозможна комфортная встреча праздника. Подойдут балетки, украшенные стразами и камешками небольшого размера, босоножки на платформе или туфли с каблучком «рюмочкой».

Мужчинам можно встречать новогоднюю ночь, в не столь официальном наряде. Но если он пришел в гости под руку со своей благоверной, то следует соответствовать. Строгий костюм сможет значительно снизить уровень комфорта на столь веселом празднике, но встречать 2017 год в домашней одежде или в своем каждодневном образе, будет выглядеть практически аморально в глазах педантичного Огненного Петуха.

Что готовить на год Петуха 2017: что должно быть на столе

Учитывая то, что наступает год Огненного Петуха, можно подойти к приготовлению с творчеством и приятно порадовать хозяина наступающего года. Есть масса вариантов вкусных и интересно оформленных салатов и закусок. Так к примеру, можно подать салат под названием "Петушок". В состав которого входит: 4 отваренных яйца, 2 вареных окорочка, сыр, соленый огурец и морковка, все покрыто майонезом и украшено маслиной и болгарским перцем.

Кроме этого, на стол можно подать и традиционный салат оливье, состав которого пересказывать уже не имеет никакого смысла, так как его знают почти все. Следует лишь уточнить необычный вариант сервировки: на тарелку поставить стакан, аккуратно накладывать салат по краям, после стакан убрать, а сам салат украсить петрушкой, кукурузой и кубиками моркови.

Также уточним, что подобное необычное оформление салатов не только удивит ваших гостей, но еще и позволит, например, детям, куда активнее уминать праздничные блюда.

Как украсить новогодний стол в год Огненного петуха - 2017

В данном вопросе можно положиться на собственную фантазию, так как серьезных ограничений нет. Впрочем, некоторые детали, учитывая нрав петуха, все-таки следует учитывать. В частности, нужно в обязательном порядке намекнуть на то, что наступает год Петуха. Можно использовать его изображения на скатертях, либо же салфетках.

Вместе с этим следует заранее запастись фигурками петушков из фруктов и овощей, а также подобрать печения соответствующего толка. Проще говоря, в украшении праздничного стола нужно всегда помнить о символе наступающего года.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164299-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4147
-0.01%
72.5418
-0.02%
1.1406
+0.08%
0.2086
+0.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 402
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 082
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 062
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 823
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 711
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 662
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 601
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 600
  • 0
Будут ли платить пенсию работающим пенсионерам в 2017 году: индексация военных пенсий, последние новости о повышении для неработающих
  • 03:56
  • 3
  • 0
Когда откроют Египет: последние новости для россиян сегодня, 28.12.2016
  • 03:56
  • 3
  • 0
Парламент опроверг увольнение гардеробщицы из-за твита главы КТРК [обновлено]
  • 03:53
  • 104
  • 0
Новороссия 28 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 28.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 28 декабря
  • 03:41
  • 14
  • 0
Короткий тест: выберите дверь, за которой ответы на ваши вопросы
  • 03:12
  • 16
  • 0
Как встречают Новый год разные знаки Зодиака – часть 2
  • 03:12
  • 22
  • 0
Как встречают Новый год разные знаки Зодиака – часть 1
  • 03:12
  • 17
  • 0
Ритуалы по привлечению богатства в Новый 2017 год
  • 03:12
  • 20
  • 0
Будут ли платить пенсию работающим пенсионерам в 2017 году: индексация военных пенсий, последние новости о повышении для неработающих
  • 03:56
  • 3
  • 0
Когда откроют Египет: последние новости для россиян сегодня, 28.12.2016
  • 03:56
  • 3
  • 0
Новороссия 28 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 28.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 28 декабря
  • 03:41
  • 14
  • 0
Короткий тест: выберите дверь, за которой ответы на ваши вопросы
  • 03:12
  • 16
  • 0
Как встречают Новый год разные знаки Зодиака – часть 2
  • 03:12
  • 22
  • 0
Как встречают Новый год разные знаки Зодиака – часть 1
  • 03:12
  • 17
  • 0
Ритуалы по привлечению богатства в Новый 2017 год
  • 03:12
  • 20
  • 0
  • 03:11
  • 30
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров