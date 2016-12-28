В Эрмитаже нашлась потерянная во время войны статуя из музея Берлина

В Эрмитаже нашлась потерянная во время Второй мировой войны статуя, ранее находившаяся в музее Берлина. Как выяснилось, во время инвентаризации в 1946 экспонат был оставлен с неправильной маркировкой.
Работники пресс-службы Эрмитажа сообщили, что ранее статуя под названием «Виктория Кальватоне» находилась в Старом музее Берлина до 1939 года, однако затем считалась пропавшей. Со временем специалисты выяснили, что все это время экспонат находился на территории России, но во время инвентаризации был выставлен с ошибочной маркировкой. Сообщается, что сотрудники Эрмитажа заключили соглашение с немецкими работниками касательно совместного исследования скульптуры. Согласно словам представителей Эрмитажа, с 1946 году потерянная во время войны статуя находилась в фонде и именовалась, как скульптура XVII века. Результаты работы специалистов с архивными документами и технической экспертизы продемонстрировали, что на самом деле экспонат ранее находился в Берлине. «Виктория Кальватоне» представляет собой скульптуру со времен Римской империи высотой 1,7 метров.
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