Дом престарелых "Отрадное" стал резиденцией Деда Мороза

Дом престарелых «Отрадное» в Екатеринбурге в канун новогодних праздников перевоплотился в резиденцию Деда Мороза. Инициатором волшебной акции стала компания «Мега».
В предпраздничные дни постояльцы дома престарелых «Отрадное», возможно, впервые за долгое время почувствовали себя важными для людей. Старики облачились в костюмы Дедов Морозов, а старушки превратились в их сказочных жен. Пенсионерам выпала важная участь – творить чудо своими руками. Пожилые мужчины и женщины упаковывали новогодние подарки для детей и не только.
«Мега» выразила надежду, что в будущем и другие компании будут проводить подобные мероприятия и «открывать» в других домах престарелых резиденции Деда Мороза. Ведь это так прекрасно, давать возможность старикам ощущать себя чародеями.
Упакованные презенты получили не только дети, но и пенсионеры. Для участия в проекте нужно было всего лишь заполнить соответствующую форму на страницах ТЦ «Мега» в социальных сетях.
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