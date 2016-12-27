В январе будет открыта предварительная бронь билетов на "Евровидение-2017"

В январе официально будет открыта предварительная бронь билетов на "Евровидение-2017", которое состоится на просторах Украины. Об этом рассказал сотрудникам СМИ Александр Харебин, являющийся исполнительным продюсером мероприятия в Киеве.
Победа Джамалы с композицией "1944" предоставила Украине право в 2017 году принимать у себя "Евровидение", а провести его власти решили в Киеве. Полуфиналы музыкального события состоятся, согласно плану конкурса, 9, а также 11 мая, а заключительный концерт пройдет 13 числа месяца. По словам Александра Харебина, первая фаза предбронирования билетов на мероприятие будет открыта уже в январе 2017 года. Однако, уточнил исполнительный продюсер, пока единого решения относительно стоимости билетов нет, поэтому все данные и цифры, звучавшие в СМИ, не являются официальными и корректными. Формироваться стоимость будет, убеждает Харебин, совместно с билетным оператором, что произойдет не ранее окончательного завершения и утверждения планировки посадочных мест в зале. Однако при этом отмечается, что продажа билетов позволит в конечном счете выручить не менее миллиона долларов.
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