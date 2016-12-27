В московском метро на праздниках зазвучат песни ABBA и музыка из комедий

В праздничные дни в московском метро будут звучать песни всемирно известной группы ABBA и музыка из комедий. Такие сведения размещены на официальном портале мэра столицы.
Впервые в московской «подземке» прозвучит музыка из французского комедийного фильма «Игрушка». Напомним, что главную роль в картине сыграл Пьер Ришар. Речь идет о музыкальном хите американца Гленна Миллера. Также в метро прозвучит песня из популярного шоу «Бенни Хилла» Yakety Sax. Кроме этого, пассажиры смогут услышать трек Little Man в исполнении Сонни Боно и Шер.
Планируется, что учащиеся школ Москвы поздравят пассажиров метро, прочитав собственные стихи. Также все, кто спустится в «подземку», услышат произведения Маршака и Пушкина.
В эфире радио столичного метрополитена дикторы будут напоминать факту из истории празднования Нового года. Пассажиры узнают, какой размер у самой большой снежинки в мире.
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