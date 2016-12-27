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Божена Рынска сбежала из московской квартиры

Божена Рынска сбежала из дому. Журналистка поспешно покинула московскую квартиру после демонстрации активистов.

Божена Рынска сбежала из московской квартиры


Напомним, что Божена Рынска восприняла весть о крушении Ту-154 неоднозначно. В то время, как страна оплакивала жертв трагедии, журналистка глумилась над памятью погибших журналистов НТВ. По ее словам, они давно заслуживали столь мучительной смерти. В итоге, ее поведение взорвало соцсети, вызвав волну протеста. Некоторые даже выступили за лишение ее российского гражданства.
Позже, толпа активистов пришла к дому беспардонной блогерши. Протестующие обклеили окна балкона Рынски фотографиями журналистов, погибших при крушении авиалайнера. В то же время, Божена не стала сидеть сложа руки, приняв вызов. Разъяренная светская львица выбежала на балкон и начала закидывать активистов кошачьими экскрементами.

Рынска продолжала оправдывать себя, называя все произошедшее «травлей инакомыслящих». Несмотря на уверенность в своей правоте, скандальная журналистка убежала из дому в неизвестном направлении. На данный момент, петиция о лишении Божены гражданства уже собрала 67 тысяч подписей. Некоторые уже выступают за реальное наказание Рынски со стороны правоохранителей. Правительство приняло к сведению мнение общественности, заявив, что готово принять «необходимые меры реагирования».


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