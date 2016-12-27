Божена Рынска сбежала из московской квартиры

Напомним, что Божена Рынска восприняла весть о крушении Ту-154 неоднозначно. В то время, как страна оплакивала жертв трагедии, журналистка глумилась над памятью погибших журналистов НТВ. По ее словам, они давно заслуживали столь мучительной смерти. В итоге, ее поведение взорвало соцсети, вызвав волну протеста. Некоторые даже выступили за лишение ее российского гражданства.Позже, толпа активистов пришла к дому беспардонной блогерши. Протестующие обклеили окна балкона Рынски фотографиями журналистов, погибших при крушении авиалайнера. В то же время, Божена не стала сидеть сложа руки, приняв вызов. Разъяренная светская львица выбежала на балкон и начала закидывать активистов кошачьими экскрементами.Рынска продолжала оправдывать себя, называя все произошедшее «травлей инакомыслящих». Несмотря на уверенность в своей правоте, скандальная журналистка убежала из дому в неизвестном направлении. На данный момент, петиция о лишении Божены гражданства уже собрала 67 тысяч подписей. Некоторые уже выступают за реальное наказание Рынски со стороны правоохранителей. Правительство приняло к сведению мнение общественности, заявив, что готово принять «необходимые меры реагирования».

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