В Германии семеро беженцев пытались поджечь бездомного

По предварительным сведением, 25 декабря семеро неизвестных пытались поджечь спящего бездомного в берлинском метро. К счастью, прохожим удалось вовремя потушить огонь, и мужчина остался невредим. Увидев, что их затея не удалась, злоумышленники скрылись на поезде.Позже, благодаря камерам наблюдения, что зафиксировали все произошедшее в метро, правоохранителям удалось установить личность подозреваемых. Все молодые люди оказались беженцами – шестеро сирийцев и один мигрант с Ливии.На данный момент, злоумышленники находятся в полицейском участке. Их действия квалифицированы, как покушение на убийство. Мотивы их поступка пока устанавливаются.

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