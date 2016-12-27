В Германии семеро беженцев пытались поджечь бездомного. Большинство из них оказались выходцами из Сирии.
По предварительным сведением, 25 декабря семеро неизвестных пытались поджечь спящего бездомного в берлинском метро. К счастью, прохожим удалось вовремя потушить огонь, и мужчина остался невредим. Увидев, что их затея не удалась, злоумышленники скрылись на поезде. Позже, благодаря камерам наблюдения, что зафиксировали все произошедшее в метро, правоохранителям удалось установить личность подозреваемых. Все молодые люди оказались беженцами – шестеро сирийцев и один мигрант с Ливии. На данный момент, злоумышленники находятся в полицейском участке. Их действия квалифицированы, как покушение на убийство. Мотивы их поступка пока устанавливаются.
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