Авторизация
 
  • 18:29 – Диана Арбенина представила новую композицию "Не люблю" 
  • 18:29 – Полиция разыскивает в Калининграде пропавшего 15-летнего подростка 
  • 18:25 – Стих Деду Морозу на Новый год 2017: короткие, маленькие стишки 
  • 18:23 – Парламент опроверг увольнение гардеробщицы из-за твита главы КТРК [обновлено] 


В Индии за хранение наркотиков задержан гражданин РФ

На территории Индии произошло задержание гражданина России, который обвиняется в хранении наркотиков. Об этом сообщает консул посольства РФ в государстве Михаил Воробьев.

В Индии за хранение наркотиков задержан гражданин РФ

Согласно словам источников, гражданин России, имя которого умалчивается, был обвинен в хранении наркотиков и задержан в столице Индии Нью-Дели. Отмечается, что полиция изъяла у него порядка 200 граммов наркотического вещества, именуемого чарас. Известно, что мужчина находится в индийской тюрьме Тихар и сейчас ждет официального судебного заседания. Заведующий консульским отделом в посольстве России Михаил Воробьев сообщил, что с российской стороны был запрошен консульский доступ к данному делу.
Известно, что в Индии строго запрещается законом употребление, изготовление, хранение, продажа и покупка наркотических веществ и местные полицейские регулярно задерживают по данному обвинению иностранных граждан. Неизвестно какие именно наказание грозит российскому гражданину, но согласно индийским законам за хранение небольшого количества наркотиков суд может лишить свободы на срок до полугода или оштрафовать на примерно 147 американских долларов.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164101-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4147
-0.01%
72.5418
-0.02%
1.1406
+0.08%
0.2086
+0.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 381
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 019
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 015
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 793
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 658
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 613
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 582
  • 0
Бой Усик - Мчуну смотреть онлайн (17.12.2016)
  • 19:16
  • 561
  • 0
Диана Арбенина представила новую композицию
  • 18:29
  • 0
  • 0
Полиция разыскивает в Калининграде пропавшего 15-летнего подростка
  • 18:29
  • 0
  • 0
Стих Деду Морозу на Новый год 2017: короткие, маленькие стишки
  • 18:25
  • 0
  • 0
Парламент опроверг увольнение гардеробщицы из-за твита главы КТРК [обновлено]
  • 18:23
  • 68
  • 0
Что готовить на Новый год 2017: Меню — простые, вкусные рецепты с фото
  • 18:09
  • 0
  • 0
В сети появилась новая пародия на Ольгу Рапунцель. Видео
  • 17:55
  • 5
  • 0
Новогодние наряды Охулковой и Колисниченко подверглись критике. Фото
  • 17:55
  • 6
  • 0
Ольга Бузова удовлетворена своим новым жильем. Фото
  • 17:55
  • 6
  • 0
Диана Арбенина представила новую композицию
  • 18:29
  • 0
  • 0
Полиция разыскивает в Калининграде пропавшего 15-летнего подростка
  • 18:29
  • 0
  • 0
Стих Деду Морозу на Новый год 2017: короткие, маленькие стишки
  • 18:25
  • 0
  • 0
Что готовить на Новый год 2017: Меню — простые, вкусные рецепты с фото
  • 18:09
  • 0
  • 0
В сети появилась новая пародия на Ольгу Рапунцель. Видео
  • 17:55
  • 5
  • 0
Новогодние наряды Охулковой и Колисниченко подверглись критике. Фото
  • 17:55
  • 6
  • 0
Ольга Бузова удовлетворена своим новым жильем. Фото
  • 17:55
  • 6
  • 0
Три королевы 2016 сериал все серии смотреть онлайн в хорошем качестве бесплатно Первый канал фильм
  • 17:52
  • 4
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров