В Индии за хранение наркотиков задержан гражданин РФ

Согласно словам источников, гражданин России, имя которого умалчивается, был обвинен в хранении наркотиков и задержан в столице Индии Нью-Дели. Отмечается, что полиция изъяла у него порядка 200 граммов наркотического вещества, именуемого чарас. Известно, что мужчина находится в индийской тюрьме Тихар и сейчас ждет официального судебного заседания. Заведующий консульским отделом в посольстве России Михаил Воробьев сообщил, что с российской стороны был запрошен консульский доступ к данному делу.Известно, что в Индии строго запрещается законом употребление, изготовление, хранение, продажа и покупка наркотических веществ и местные полицейские регулярно задерживают по данному обвинению иностранных граждан. Неизвестно какие именно наказание грозит российскому гражданину, но согласно индийским законам за хранение небольшого количества наркотиков суд может лишить свободы на срок до полугода или оштрафовать на примерно 147 американских долларов.

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