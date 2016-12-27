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Гороскоп на 2017 год по знакам Зодиака

Год Огненного Петуха, который по китайскому календарю наступит в 2017 году, станет знаменательным для всех знаков зодиака. Он повлияет на жизнь каждого без исключения. Но какие именно изменения ждут на знаки зодиака?

Петух издавна символизирует Солнце, ведь своим пением он уведомляет, сто наступил новый день. На Востоке он знаменует солнечное тепло. Так, в Индии он олицетворяет солнечную энергию, а в Японии его считают первым светом. Пять добродетелей в Петухе видят жители Китая, это символы доброты, смелости, верности, благожелательности и достоинства. Особое внимание на эти качества следует обратить в 2017 году.
Пять добродетелей порождают искренность и откровенность. Петух никогда не лжет и не скрывает своих мыслей. Его прямолинейность часто считают грубостью или бестактностью, ведь порой его суждения бывают слишком категоричны. В 2017 году всем знакам зодиака стоит контролировать свои эмоции и высказывания.
Гороскоп на 2017 год по знакам Зодиака


Гороскоп на 2017 год по знакам Зодиака


Овен
Овны, которые так много пережили, смогут в 2017 полностью расслабиться и отдохнуть.

Телец
Все неудачи, напряженность, излишнюю суету Телец может оставить в году Обезьяны. Год Петуха обещает быть поспокойнее.

Близнецы
Близнецам придется четко определить задачу на 2017 год. Верно выбранный путь обеспечит процветание и светлое будущее.

Рак
Раки в ожидании серьезных изменений в жизни. Они смогут приобрести нечто новое в жизни, в замен на старое.

Лев
Властных и свободолюбивых Львов в 2017 ожидает очень непривычная ситуация. Год не заставит гнаться и бороться за прибыль, на что Львы совсем не ожидают.

Гороскоп на 2017 год по знакам Зодиака: Дева


Девам придется много работать, ведь появятся дела, требующие личного внимания этого знака зодиака.

Гороскоп на 2017: Весы


Свою жизнь в 2017 Весы будут вырисовывать самостоятельно. У них появится возможность и шанс изменить свою судьбу, главное не упустить шанс.


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