Гороскоп на 2017 год по знакам Зодиака

Лев

Гороскоп на 2017 год по знакам Зодиака: Дева

Гороскоп на 2017: Весы

Петух издавна символизирует Солнце, ведь своим пением он уведомляет, сто наступил новый день. На Востоке он знаменует солнечное тепло. Так, в Индии он олицетворяет солнечную энергию, а в Японии его считают первым светом. Пять добродетелей в Петухе видят жители Китая, это символы доброты, смелости, верности, благожелательности и достоинства. Особое внимание на эти качества следует обратить в 2017 году.Пять добродетелей порождают искренность и откровенность. Петух никогда не лжет и не скрывает своих мыслей. Его прямолинейность часто считают грубостью или бестактностью, ведь порой его суждения бывают слишком категоричны. В 2017 году всем знакам зодиака стоит контролировать свои эмоции и высказывания.Овны, которые так много пережили, смогут в 2017 полностью расслабиться и отдохнуть.Все неудачи, напряженность, излишнюю суету Телец может оставить в году Обезьяны. Год Петуха обещает быть поспокойнее.Близнецам придется четко определить задачу на 2017 год. Верно выбранный путь обеспечит процветание и светлое будущее.Раки в ожидании серьезных изменений в жизни. Они смогут приобрести нечто новое в жизни, в замен на старое.Властных и свободолюбивых Львов в 2017 ожидает очень непривычная ситуация. Год не заставит гнаться и бороться за прибыль, на что Львы совсем не ожидают.Девам придется много работать, ведь появятся дела, требующие личного внимания этого знака зодиака.Свою жизнь в 2017 Весы будут вырисовывать самостоятельно. У них появится возможность и шанс изменить свою судьбу, главное не упустить шанс.

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