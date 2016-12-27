Последние новости Ту-154: В Сочи отменены городские новогодние гулянья

Следующий после крушения самолета Ту-154 день, 26 декабря, был на официальной основе объявлен траурным по погибшим, так как все 92 пассажира скончались. В связи с масштабной авиакатастрофой администрация города Сочи отменила народные гуляния в праздничную ночь, которые должны были пройти на площади Флага. Начало мероприятия изначально запланировано на 23:00 31 декабря и должно было продолжаться до 2:00 1 января по московскому времени.Днем траура 26 декабря было названо и в Беларуси, где приспустили флаги со зданий государственных значений. Также изменила свой репертуар Московская филармония, где музыканты исполнили композицию Моцарта "Реквием" вместо запланированной оперетты "Сильва". Свои соболезнования россиянам выразили лидеры ряда иностранных государств.

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