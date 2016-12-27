Последние новости Ту-154: В Сочи отменены городские новогодние гулянья

В Сочи отменены новогодние празднования и городские гуляния в связи с крушением Ту-154. Информацию подтвердили накануне в пресс-службе администрации города-курорта.
Следующий после крушения самолета Ту-154 день, 26 декабря, был на официальной основе объявлен траурным по погибшим, так как все 92 пассажира скончались. В связи с масштабной авиакатастрофой администрация города Сочи отменила народные гуляния в праздничную ночь, которые должны были пройти на площади Флага. Начало мероприятия изначально запланировано на 23:00 31 декабря и должно было продолжаться до 2:00 1 января по московскому времени. Днем траура 26 декабря было названо и в Беларуси, где приспустили флаги со зданий государственных значений. Также изменила свой репертуар Московская филармония, где музыканты исполнили композицию Моцарта "Реквием" вместо запланированной оперетты "Сильва". Свои соболезнования россиянам выразили лидеры ряда иностранных государств.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164088-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.