В Московской области генерал-майор МВД полчаса гонялся за своими гостями с лопатой

Появилась информация о том, что в Московской области экс-генерал-майор МВД устроил самую настоящую расправу над гостями в собственном доме. Так, он полчаса гонялся за супружеской парой с лопатой.
В момент инцидента злоумышленник находился под воздействием алкоголя. Взяв лопату, он напросился сначала на своего знакомого, а потом на его супругу. Первого он забил до смерти, женщине удалось сбежать и попросить о помощи.
На данный момент пострадавшая находится в одном из реанимационных отделений. У нее выявлены многочисленные колото-резанные травмы. Злоумышленник уже задержан.
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