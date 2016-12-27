В Московской области генерал-майор МВД полчаса гонялся за своими гостями с лопатой

В момент инцидента злоумышленник находился под воздействием алкоголя. Взяв лопату, он напросился сначала на своего знакомого, а потом на его супругу. Первого он забил до смерти, женщине удалось сбежать и попросить о помощи.На данный момент пострадавшая находится в одном из реанимационных отделений. У нее выявлены многочисленные колото-резанные травмы. Злоумышленник уже задержан.

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