В чем встречать 2017 год Петуха: как встречать Новый год 2017, что должно быть на столе - что готовить

Новый год наступает, поэтому россияне проявляют повышенный интерес к вопросам, связанных с организацией праздничных мероприятий. Больше всего вопросов связано с тем, что должно быть на новогоднем столе, а также каким образом и в чем встречать 2017 год Петуха.Ни для кого не секрет, что никакое застолье, особенно новогоднее, не может обойтись без салатов. На сегодняшний день количество рецептов салатов просто зашкаливает. Прежде всего отметим, что новогоднее меню необходимо продумать заранее. Все идеи следует записать в блокнот, а когда придет пора выбирать окончательные блюда, нужно приобрести по этому списку все необходимое. Так вы сможете избежать ненужных трат и будете заранее знать, какой объем работ предстоит проделать по подготовке новогоднего праздничного стола.В преддверии праздника каждой хозяйке нужно будет задуматься о том, какой новогодний стол 2017 года, и что должно быть на столе. 2017 пройдет под очень интересным символом - Огненным Петухом. Всем известно, что петухи очень активны, умные и любознательны. Стол необходимо накрыть так, чтобы он понравился этому миролюбивому животному, это принесет удачу и благополучие семье на весь следующий год. Петухи очень любят зелень, но и от фруктов-овощей не откажутся. Но все же не стоит строить свое меню только исключительно на этих продуктах, в эту ночь просто невозможно обойтись без традиционных салатов, различных закусок и интересных горячих блюд, просто стоит соблюдать некоторые правила, чтобы все понравилось не только гостям, но и самой хозяйке наступающего года.По мнению символа 2017 года Красного Петуха, на праздничном столе должны присутствовать овощи во всех возможных проявлениях: салаты, гарниры, свежие нарезки. Про фрукты также не стоит забывать. И чем их будет больше, тем более аппетитным станет ваш стол. Огненный Петух не любит тяжелую кухню.Не усердствуйте с жареным и очень соленым, с крепким алкоголем. Интересным блюдом для новогоднего стола 2017 станут суши. Для того чтобы их приготовить - не потребуется мясо, что обязательно придется по вкусу Огненному Петуху. Также он однозначно одобрит рыбные блюда и рис, являющейся основной азиатской кухни. Замечательным вариантом для новогоднего стола 2017 станут праздничные новогодние блюда из креветок или иных морепродуктов. С ними идеально сочетаются овощные запеканки, рагу, свежие овощи.Из блюд русской кухни, в праздничное меню, можно включить запеченную или заливную рыбу. Если вы желаете побаловать домашних классическим для праздничных столов блюдом "Селедка под шубой", то рекомендуется использовать вместо покупного майонеза домашний, который можно приготовить к Новому 2017 году - самостоятельно. Делается он очень просто, зато на порядок полезнее своих магазинных аналогов. Чтобы сделать классическое блюдо чуть оригинальнее, можно подойти к его приготовлению творчески: придать салату форму рулета, новогодней елки или выложить порционным образом на отдельные тарелочки, украсив зеленью.Как уже отмечалось ранее, 2017 год пройдет под знаком Петуха, цвет которого определяется стихией, управляющей годом вместе с его покровителем. В 2017 году такой управляющей стихией станет огонь, олицетворяющий красный цвет, силу, мощь, энергию, движение, обновление и лидерство, которые в сочетании с честолюбивым нравом самого представителя знака наполнят год большими перспективами и множеством жизнеопределяющих моментов.Огненный Петух очень хорошо относится красному, рубиновому, карминовому, алому, рыжему, золотому, багровому, малиновому цветам, с которыми можно сочетать черный (глубокий цвет сажи), блестящий белый, перламутровый, поэтому именно в этих цветах одежды и следует встречать год огненного Петуха. Кроме этого, эти цвета будут уместны в новогоднем интерьере и при выборе одежды и наряда на новогоднюю ночь. Для тех, кто не желает прогревать официального, любящего классику и чопорность Петуха, следует воздержаться от земляных и болотных оттенков, также ему будут не по нраву горчичный, телесный, серый или бледно-голубой цвет, а также желтовато-зеленые оттенки.В процессе выбора цвета избегайте пассивных или же, наоборот, очень эксцентричных смесей. Пусть ваш образ (или интерьер) заполнится благородными огненными оттенками красного, который в сочетании с богатым золотым, новогодним белым и официальным черным создадут идеальный вариант для празднования Нового 2017 года.Праздничная ночь с 31 декабря на 1 января - единственное время в году, когда любой макияж не будет казаться чрезмерным. Поэтому, несмотря на яркие глаза, не отказывайте себе в удовольствии накрасить губы красной или бордовой помадой. Идеальным выбором будет красное платье и хорошо, если оно будет коротким. Подчеркнуть образ помогут золотые аксессуары в виде клатча или пояса.

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