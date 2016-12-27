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Гонконгский грипп: симптомы и лечение, признаки и осложнения, профилактика

Гонконгский грипп: симптомы и лечение, признаки и осложнения, профилактика
Гонконгский грипп, который совершенно неожиданно подкрался к нашей стране, вызывает все большее удивление со стороны населения России в свете представления информации о тех осложнениях, которые могут проявиться.

Гонконгский начинается с высокой температуры тела человека, которую не удается сбить на протяжении нескольких дней. Вместе с этим заболевший испытывает серьезную головную боль, сопровождающуюся сонливостью, вялостью и общей усталостью организма. Крайне тревожными знаками являются рвота и диарея. При первых же подозрениях немедленно обратитесь за медицинской помощью. Следует самым внимательным образом относиться не только к своему самочувствию, но и к здоровью детей и пожилых людей, из-за ослабленного иммунитета, они чаще всего становятся главной жертвой гриппа.

Основные симптомы:

— Повышенная температура, вплоть до 40 градусов, которую не удается победить три-четыре дня;

— Одышка, тошнота, постоянные головные боли;

— Ухудшения после некоторого улучшения;

— Температура тела настолько высокая, что не спасают такие популярные препараты, как Ибупрофен и Парацетамол;

— Сухой кашель, который осложняется тем, что дышать становится с каждым днем все труднее.

Гонконгский грипп 2016: лечение, как не заболеть, профилактика

Как только появляются первые симптомы гриппа, нельзя идти на работу, вести ребенка в садик или школу. В противном случае болезнь будет затяжной, и могут возникнуть осложнения. Категорически запрещено самолечение. Лечат гонконгский грипп дома, но если он протекает с осложнениями - необходима госпитализация. Больной обязан соблюдать постельный режим, много пить, есть легкую пищу.

Лечат грипп симптоматическим способом, также проводят противовирусную терапию. При симптоматическом лечении врач назначает жаропонижающие препараты, сиропы от боли в горле, кашля, сорбенты, антигистаминные препараты и витамины.

Врачи объясняют, что при первых симптомах следует соглашаться на вакцинацию. Но лучше заранее сделать прививку, чтобы в организме сформировался крепкий иммунитет. Перед тем, как пройти через процедуру вакцинации, нужно получить рекомендации медиков, дабы они смогли на основе состояния здоровья выработать именно тот вариант, который подойдет в индивидуальном порядке.

Чтобы не заболеть гонконгским гриппом следует придерживаться следующих простых мер профилактики: часто проводить влажную уборку помещений, где вы находитесь, чаще мыть руки и лицо с мылом, обязательно проветривать помещения, а также протирать смартфоны и иные гаджеты, с которыми вы сталкиваетесь в повседневной жизни. Конечно же, в самые пиковые моменты эпидемии гриппа, лучше отказаться от посещения мест массового скопления людей.


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