Пенсии 2017: последние новости о индексации военным пенсионерам, повышение пенсий по старости, что будет с работающими и неработающими

Вокруг пенсионной системы России сказано и написано очень много за последнее время, потому что те изменения, на которые пошли власти страны, являются сами по себе неординарными и давно не встречались в истории.В числе самых обсуждаемых нововведений текущего года является отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам. Эта мера призвана простимулировать не только экономику, но еще и пожилых людей в сторону отказа от официальной трудовой деятельности. Однако среди общества подобное новшество не нашло огульного одобрения.Как известно, пенсионеры являются самой незащищенной группой населения, которая в виду своего возраста уже не может продолжать трудовую деятельность и вынуждена существовать только лишь на государственное пособие. А пенсия сегодня, в большинстве своем, является ничтожно малой. Поэтому на повестке дня у этой категории граждан лишь один вопрос: ожидается ли повышение пенсии в 2017 году пенсионерам по старости? Если да, то каким будет это повышение? И вообще, существуют ли реальные предпосылки к тому, что в новом году пенсионеры станут жить лучше?В 2016 году пенсии в России были проиндексированы лишь на четыре процента вместо положенных в соответствии с уровнем инфляции двенадцати процентов. Первая волна индексации прошла в феврале, вторая была обещана в сентябре, но впоследствии в связи с дефицитом бюджета была заменена единовременной выплатой в размере пяти тысяч рублей. Пенсионеры получат компенсацию в январе 2017 года. В октябре было объявлено о том, что в бюджет на 2017 год заложена индексация пенсий в соответствии с уровнем фактической инфляции.В России насчитывается около трех млн военных пенсионеров. Размер военной пенсии составляет сегодня около 24 тысяч рублей. Гражданские пенсионеры получают почти вдвое меньше - их ежемесячное обеспечение составляет в среднем 13 тысяч рублей.Эксперты пришли к выводу, что решение главы государства о распространении действия единовременной выплаты на все категории пенсионеров, имеет под собой политическую составляющую в большей мере, нежели экономическую. Распространение закона о единовременной выплате на военных пенсионеров больших затрат, скорее всего, за собой не повлечет. Но если взвесить на весах, что лучше - найти небольшие деньги для выплаты компенсации в пять тысяч рублей или продолжать спорить и создавать ненужную напряженность среди населения и конкретно этого контингента - то включить в список получателей выплаты военных пенсионеров, наверное, правильно.Силовые структуры в современной крайне тревожной ситуации становятся объектом повышенного внимания со стороны руководства нашей страны. Да и другие государства не гнушаются повышать военные бюджеты, надеясь, что с помощью этих мер можно предотвратить силовые варианты по развитию событий в спорных моментах. В России, как в военной державе, в 2017 году также ожидается рост расходов на национальную оборону, в пределах 3,3% от ВВП. Это меньше, чем в 2016 году, когда на это было отведено 4,7% от ВВП, но сложности с бюджетом вынуждают экономить.Тем не менее, денежное довольствие военнослужащих растет - хоть и не слишком высокими темпами. Что же касается военных пенсионеров, то их пенсии индексируются, однако повышаются не слишком активно. Вообще говоря, пенсии для бывших работников силовых структур и военных в РФ низкими назвать трудно: средний размер военной пенсии в 2016 году составил порядка 21 000 рублей. В то же время величина средней пенсионной выплаты по стране у гражданских пенсионеров, как было зафиксировано в августе 2016 года, составила 12 423 рубля, а в 2017 году ожидается около 13 700.Одновременно с этим нужно вспомнить о том, что тему индексации пенсий для военных пенсионеров относительно недавно поднимал российский президент Владимир Путин, объяснявший, что поддерживать нужно всех пенсионеров и не делать скидку на определенные категории. Он потребовал распространить действие единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей и на военных пенсионеров. Таким образом, в январе следующего года на нее смогут рассчитывать все категории пенсионеров.

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