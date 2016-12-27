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Когда откроют Египет: последние новости о полетах в 2017 году

Когда откроют Египет: последние новости о полетах в 2017 году
Вопрос о том, когда Египет вновь станет доступен для российских туристов, продолжает оставаться открытым. Происходит это по той причине, что ответственные за это направление лица, предпочитают отмалчиваться, так как даже у них нет никакой конкретики. О восстановлении авиасообщения между Россией и Египтом можно лишь говорить с позиций предположений.

После страшного по своим последствиям теракта с гибелью российских граждан египетские спецслужбы провели необходимые мероприятия, чтобы вернуть туристический поток из РФ. В частности, местные аэропорты получили дополнительную систему безопасности. В скором времени представители из России ее проверят и в том случае, если все претензии уйдут в прошлое, то граждане РФ смогут вновь получить возможность отдыхать на египетских курортах. Они настолько популярны, что уже сегодня россияне готовы лететь в Египет, несмотря на то, что до конца решение о возобновлении полетов не принято.

Что касается российских граждан, то они уже несколько месяцев подряд проявляют повышенный интерес к полетам в Египет, потому что за тот год, что действует запрет, им так и не удалось отыскать достойную альтернативу этому туристическому направлению.

На сегодняшний день можно говорить о том, что египтяне устранили порядка 80 процентов огрехов в системах безопасности своих аэропортов. Работы по внедрению новейших систем продолжаются по сей день, тогда как отечественные специалисты ранее уже неоднократно наведывались в "страну пирамид" с целью проверки исполнения всех тех требований к гражданской безопасности, что были предъявлены. Судя по последним данным, египетское направление станет вновь доступно для россиян в первом квартале 2017 года.

Напомним, Россия приняла решение отказаться от авиационных перевозок в Египет сразу после того, как Синайском полуострове потерпел крушение лайнер "Airbus A321", на котором сработало взрывное устройство. Самолет с гражданами России направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Вскоре атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ.


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