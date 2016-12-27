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Эксперты назвали оптимальные дозы спиртного на Новый год

Стала известна допустимая и одновременно максимальная рекомендованная доза спиртного за новогодним столом для жителей России. Алкогольные нормы обозначила главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

Эксперты назвали оптимальные дозы спиртного на Новый год

На официальном портале правительства Москвы появились праздничные советы от эксперта-диетолога Антонины Стародубовой. Как заявила специалист в этой сфере, она не может рекомендовать спиртное вообще, но если человек не в силах отказаться от алкоголя в праздник, то она советует соблюдать умеренное употребление. Антонина Стародубова сообщает, что нормальной дозой алкоголя в новогоднюю ночь является бокал шампанского или вина, а также можно выпить аналогичный объем пива или рюмку крепкого спиртного напитка. Во время трапезы не рекомендуется смешивать разные алкогольные напитки.
Также Антонина Стародубова отметила, что спиртное повышает у человека чувство голода и он не может трезво оценивать свои возможности в еде, поэтому следует быть осторожными во время застолья.


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