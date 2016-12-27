Эксперты назвали оптимальные дозы спиртного на Новый год

На официальном портале правительства Москвы появились праздничные советы от эксперта-диетолога Антонины Стародубовой. Как заявила специалист в этой сфере, она не может рекомендовать спиртное вообще, но если человек не в силах отказаться от алкоголя в праздник, то она советует соблюдать умеренное употребление. Антонина Стародубова сообщает, что нормальной дозой алкоголя в новогоднюю ночь является бокал шампанского или вина, а также можно выпить аналогичный объем пива или рюмку крепкого спиртного напитка. Во время трапезы не рекомендуется смешивать разные алкогольные напитки.Также Антонина Стародубова отметила, что спиртное повышает у человека чувство голода и он не может трезво оценивать свои возможности в еде, поэтому следует быть осторожными во время застолья.

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