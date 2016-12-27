Москвичка отдала экстрасенсам 8 млн рублей чтобы они сделали внучку умнее

81-летняя москвичка решила пойти на крайние меры и отдала экстрасенсам порядка 8 миллионов рублей, чтобы они сделали ее внучку умнее. Как оказалось, бабушка хотела помочь девушке хорошо сдать сессию в университете.
Выяснилось, что дочь одного из работников Министерства имущества России стала плохо учиться в университете, поэтому пожилая москвичка решила обратиться к экстрасенсам, обещавшим сделать умнее студентку, однако за свои услуги потребовали порядка 8 миллионов рублей. Сообщается, что бабушку беспокоило состояние внучки и то, что она не может сдать ни один предмет на позитивную оценку. После звонка пенсионерки «колдуны» заявили, что будут проводить работу дистанционно, однако они все равно помогут 23-летней девушке быть умнее. По словам источника, внучка является 23-летней студенткой Российского химико-технологического университета им. Менделеева. Однако в этот раз у девушки возникли проблемы с учебой, так как она не может во время сессии закрыть предметы, поэтому москвичка решила обратиться к экстрасенсам, обещавшими помочь семейству. По истечению трех месяцев пенсионерка решила рассказать о своих действиях сыну, который и написал заявление в службу полиции.
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