Москвичка отдала экстрасенсам 8 млн рублей чтобы они сделали внучку умнее

Выяснилось, что дочь одного из работников Министерства имущества России стала плохо учиться в университете, поэтому пожилая москвичка решила обратиться к экстрасенсам, обещавшим сделать умнее студентку, однако за свои услуги потребовали порядка 8 миллионов рублей. Сообщается, что бабушку беспокоило состояние внучки и то, что она не может сдать ни один предмет на позитивную оценку. После звонка пенсионерки «колдуны» заявили, что будут проводить работу дистанционно, однако они все равно помогут 23-летней девушке быть умнее.По словам источника, внучка является 23-летней студенткой Российского химико-технологического университета им. Менделеева. Однако в этот раз у девушки возникли проблемы с учебой, так как она не может во время сессии закрыть предметы, поэтому москвичка решила обратиться к экстрасенсам, обещавшими помочь семейству. По истечению трех месяцев пенсионерка решила рассказать о своих действиях сыну, который и написал заявление в службу полиции.

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