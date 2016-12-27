Гороскоп на сегодня, 27 декабря, по знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2016 года, по всем знакам Зодиака информирует о следующих событиях: Тельцы на протяжении сегодняшнего дня будут пребывать в состоянии повышенной эмоциональности. Девы же будут подвержены множественным соблазнам, которых раньше вы пытались избегать. Львы столкнутся с финансовыми трудностями, которые лучше решить до конца года.Раздражения по мелочам станут неотъемлемыми атрибутами дня сегодняшнего. После того, как вы дадите волю чувствам, будет невероятно трудно сосредоточиться на чем-то одном, поэтому разрешение серьезных вопросов - лучше отложить. Также согласно гороскопу у Овнов сегодня - день отдыха и обретения новых источников энергии. Поэтому избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на вашем здоровье. По возможности проведите больше времени на открытом воздухе.Звезды по данному знаку Зодиака отмечают, что сегодняшний день будет склонять вас к повышенной эмоциональной активности. Вы будете стараться выяснить отношения с окружающими, что может происходить на повышенных тонах. Таким образом, сейчас лучше не пытаться доказать кому-либо что-либо. Подводя итоги уходящего года, Тельцы осознают, что не успели осуществить многие задуманные планы. Однако депрессию сегодня лучше прогонять прочь.Ожидается напряженной день. Звезды рекомендуют посвятить его не только работе, но и детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Также Близнецам в этот период желательно ограничить общение с людьми, так как любые активные действия могут привести к взаимному недопониманию с окружающими. Согласно любовному гороскопу на 27 декабря женщинам Близнецам следует остерегаться романтических приключений, которые могут иметь для вас нежелательные последствия.Решая сегодня какой-либо вопрос, вы рискуете погрузиться в лабиринт собственных мыслей и желаний. Также сегодня представителям данного знака Зодиака может навредить излишняя мнительность. По этой причине не нужно даже пытаться контролировать чьи-то поступки. Звезды советуют в первую очередь следить за собой.На протяжении всего дня, как поясняют звезды, Львы будут решать финансовые вопросы. Трудности с деньгами вызовут споры и вопросы со стороны ближайшего окружения. Как итог - испорченное настроение, разговоры на повышенных тонах, а также не исключается увольнение с работы. Решать проблемы с деньгами лучше своими силами. Например, подумать о поиске дополнительного заработка или человека, который даст в долг.Сегодня может возникнуть очень много соблазнов, которых вы пытались избегать раньше. Сегодня же звезды даже рекомендуют вам нарушить хотя бы один из них и переступить собственную черту запретов. Такой своеобразный адреналин пойдет вам на пользу. Что касается любви, то здесь много думать вредно - лучше немедленно действовать!Многим женщинам Весам сегодня не захочется поддаваться всеобщей предновогодней суете. Поэтому пока все суетятся в поиске новогодних подарков, вы занимаетесь совсем другими вещами. Сказать, что это плохо - нельзя, главное, чтобы вы чувствовали моральное удовлетворение, и не принесло вред никому из окружающих. В день 27 декабря займите выжидательную позицию, так как достигнуть даже одной из задуманных целей будет весьма тяжело.Представителям этого знака Зодиака рекомендуют проявить бережливость, так как незапланированные расходы могут заметно сказаться на вашем бюджете, а покупки оказаться совершенно ненужными вещами. Также есть вероятность, что вас захлестнут негативные эмоции, поэтому вы можете выплеснуть их на окружающих. Но чтобы не портить настроения себе и другим, лучше поищите другой способ разрядки. Например, сходите в спортзал или посетите массажный кабинет. Расслабиться сейчас вам точно не помешает.Женщинам Стрельцам 27 декабря стоит позаботиться о своей репутации. Если в который раз вы не будете сдерживать свое слово, говорить ложь и заниматься ерундой, то можете значительно опуститься в глазах окружающих вас людей. Поэтому согласно звездным прогнозам в этот день Стрельцам не помешает ограничить общение, ведь сарказм и лишняя болтливость сегодня могут сослужить вам плохую службу.Женщинам этого знака сегодняшний день сулит радостный и позитивный период, который смел можно посвятить общению с приятелями, времяпровождению с любимым человеком, а также семье. Позитивные эмоции сегодня подарят вам ощущение счастья и внутреннего спокойствия. А ведь все, что вам сейчас нужно - гармония.27 декабря лучше всего посвятить получению духовных знаний. В этот период звезды настоятельно рекомендуют с помощью различных способов стараться избавиться от негативных эмоций и мыслей, а также не забывать исправлять предыдущие ошибки. Ежели вы решитесь на эти действия, то уже совсем скоро увидите положительные подвижки.Представители данного знака Зодиака будут ощущать тягу ко всему новому и неизведанному. Не удивляйтесь, если привычные вещи будут вызывать у вас скуку, а желания уехать, записаться на курсы, попробовать сделать что-то своими руками поглотят вас с головой. Чтобы удовлетворить этот исследовательский зуд, Рыбам стоит хотя бы немного рискнуть и выйти из своей зоны комфорта.

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