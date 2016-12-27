На Кубани имя Елизаветы Глинки присвоили частному хоспису

Известно, что ранее Елизавета Глинка навещала данный хоспис, призывая спонсоров и благотворителей оказать посильную помощь здешним пациентам. Тогда же, общественный деятель подчеркнула важность любви к больным. Кроме того, она призывала руководство учреждения открыть специальную палату для неизлечимо больных, где будет оказываться бесплатная медицинская помощь. Директор хосписа Сергей Суслов признался, что ранее он проигнорировал советы Доктора Лизы, а теперь будет строго руководствоваться ее рекомендациями.Напомним, что Елизавета Глинка погибла в результате авиакатастрофы Ту-134 над Черным морем. В последнее время, она совмещала свою медицинскую специализацию с активной общественной деятельностью. Кроме того, Глинка была исполнительным директором организации «Справедливая помощь» и уполномоченным членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

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