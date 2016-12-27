На Кубани имя Елизаветы Глинки присвоили частному хоспису

В селе Михайловском Северского района Краснодарского края имя Елизаветы Глинки присвоено частному хоспису. Отныне, учреждения будет жить строго по заветам Доктора Лизы.
Известно, что ранее Елизавета Глинка навещала данный хоспис, призывая спонсоров и благотворителей оказать посильную помощь здешним пациентам. Тогда же, общественный деятель подчеркнула важность любви к больным. Кроме того, она призывала руководство учреждения открыть специальную палату для неизлечимо больных, где будет оказываться бесплатная медицинская помощь. Директор хосписа Сергей Суслов признался, что ранее он проигнорировал советы Доктора Лизы, а теперь будет строго руководствоваться ее рекомендациями. Напомним, что Елизавета Глинка погибла в результате авиакатастрофы Ту-134 над Черным морем. В последнее время, она совмещала свою медицинскую специализацию с активной общественной деятельностью. Кроме того, Глинка была исполнительным директором организации «Справедливая помощь» и уполномоченным членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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