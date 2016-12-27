Авторизация
 
  • 13:10 – Парламент опроверг увольнение гардеробщицы из-за твита главы КТРК 
  • 13:03 – Грандиозный скандал: украинские политики и их любовницы взорвали интернет — фото, видео шокируют мир 
  • 12:57 – Сирия 27 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо и Пальмиры, ситуация и карта сейчас, 27 декабря, обзор военных действий в Сирии 27.12.2016 
  • 12:57 – Новости России и мира сегодня, 27 12 2016: обзор главных событий, последние новости России и мира на сегодня, 27 декабря, свежие новости России и мира 


На Кубани имя Елизаветы Глинки присвоили частному хоспису

В селе Михайловском Северского района Краснодарского края имя Елизаветы Глинки присвоено частному хоспису. Отныне, учреждения будет жить строго по заветам Доктора Лизы.

На Кубани имя Елизаветы Глинки присвоили частному хоспису


Известно, что ранее Елизавета Глинка навещала данный хоспис, призывая спонсоров и благотворителей оказать посильную помощь здешним пациентам. Тогда же, общественный деятель подчеркнула важность любви к больным. Кроме того, она призывала руководство учреждения открыть специальную палату для неизлечимо больных, где будет оказываться бесплатная медицинская помощь. Директор хосписа Сергей Суслов признался, что ранее он проигнорировал советы Доктора Лизы, а теперь будет строго руководствоваться ее рекомендациями.
Напомним, что Елизавета Глинка погибла в результате авиакатастрофы Ту-134 над Черным морем. В последнее время, она совмещала свою медицинскую специализацию с активной общественной деятельностью. Кроме того, Глинка была исполнительным директором организации «Справедливая помощь» и уполномоченным членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164024-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4147
-0.01%
72.5418
-0.02%
1.1406
+0.08%
0.2086
+0.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 375
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 980
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 970
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 770
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 649
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 576
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 575
  • 0
Бой Усик - Мчуну смотреть онлайн (17.12.2016)
  • 19:16
  • 554
  • 0
Парламент опроверг увольнение гардеробщицы из-за твита главы КТРК
  • 13:10
  • 0
  • 0
Грандиозный скандал: украинские политики и их любовницы взорвали интернет — фото, видео шокируют мир
  • 13:03
  • 0
  • 0
Сирия 27 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо и Пальмиры, ситуация и карта сейчас, 27 декабря, обзор военных действий в Сирии 27.12.2016
  • 12:57
  • 0
  • 0
Новости России и мира сегодня, 27 12 2016: обзор главных событий, последние новости России и мира на сегодня, 27 декабря, свежие новости России и мира
  • 12:57
  • 0
  • 0
Яна Земит считает, что ее муж идеальный папа
  • 12:56
  • 0
  • 0
На Кубани имя Елизаветы Глинки присвоили частному хоспису
  • 12:51
  • 0
  • 0
В Москве сотрудник ФСБ пострадал от упавшей на голову сосульки
  • 12:51
  • 0
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016): фото, видео, причины крушения ТУ-154
  • 12:35
  • 0
  • 0
Грандиозный скандал: украинские политики и их любовницы взорвали интернет — фото, видео шокируют мир
  • 13:03
  • 0
  • 0
Сирия 27 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо и Пальмиры, ситуация и карта сейчас, 27 декабря, обзор военных действий в Сирии 27.12.2016
  • 12:57
  • 0
  • 0
Новости России и мира сегодня, 27 12 2016: обзор главных событий, последние новости России и мира на сегодня, 27 декабря, свежие новости России и мира
  • 12:57
  • 0
  • 0
Яна Земит считает, что ее муж идеальный папа
  • 12:56
  • 0
  • 0
На Кубани имя Елизаветы Глинки присвоили частному хоспису
  • 12:51
  • 0
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016): фото, видео, причины крушения ТУ-154
  • 12:35
  • 0
  • 0
Доктор Лиза (Глинка Елизавета Петровна) биография, семья, дети, фото
  • 12:35
  • 0
  • 0
Божена Рынска кто это, биография, фото и видео, семья и дети
  • 12:35
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров