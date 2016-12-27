В чем встречать 2017 год Петуха: какой наряд Петух не потерпит в новогоднюю ночь

Однако правил в выборе одежды как таковых нет. Есть лишь некоторые исключения – правила, которых придерживаться стоит тем, кто верит в гороскопы, астрологию, судьбу и удачу. Нельзя одевать натуральную кожу животных, аксессуары из кожи или натуральных перьев, костей и прочее. Также нельзя приносить с собой на вечеринку любую символику хищников – врагов Петуха. Поэтому леопардовое, тигровое платье или сумочка из крокодильей кожи не подойдут.Лучший вариант – традиционное вечернее платье, однотонное или пестрое, главное, чтобы не возникало прямых ассоциаций с животными.Красное, песочное, желтое, коричневое и даже черное – вот самые популярные платья в этот Новый год. Но одев розовое, зеленое или фиолетовое, Вы тоже не прогадаете. В общем, в цветах ограничений нет никаких, есть ограничения только в цветовой схеме, символике и материале.

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