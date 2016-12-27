Новогодние салаты 2017: чем заменить оливье и селедку под шубой

Считается, что в этот Новый год мясо в любом виде стоит исключить из меню или, по крайней мере, уменьшить его количество на столе. Все мы привыкли, что на столе мясо в качестве ингредиента входит в каждое второе блюдо.Заменить его можно рыбой – не менее вкусным и питательным продуктом, но куда более полезным. А что касается оливье и селедки под шубой, то и эти салаты вполне можно заменить альтернативными рецептами.По большому счету, главный рецепт – это Ваша фантазия. Полноценно заменить мясо, конечно, ничем не получится, но вместо него можно использовать грибы, морепродукты, оливки, красную рыбу, хороший твердый сыр.Все эти продукты прекрасно гармонируют с зеленью или овощами, а если заправить салат соусом из оливкового масла или нежирной сметаны, то и вовсе получится ничем не хуже того же оливье.

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