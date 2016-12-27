Лотерея "Гослото", миллиард в новогоднюю ночь: где купить, правила, сколько стоит билет, как играть и выиграть

Крупнейший распространитель лотерей "Столото" подготовил для жителей России невероятно заманчивое новогоднее предложение. В течении двух дней, 31 декабря и 1 января, организаторы лотереи проведут семь розыгрышей, главный призовой фонд которых составит миллиард рублей.Такого Россия еще не видела. Будет разыграно большое количество денежных призов на общую сумму в более чем на один миллиард рублей. Сейчас россияне активно интересуются подробностями.Половина уникальных розыгрышей пройдет в канун волшебного праздника - Нового года - в прямом эфире на канале НТВ. Итак, 31 декабря 2016 года в за четыре часа до наступления 2017 года по Москве в прямом эфире на НТВ стартуют новогодние тиражи. В этот день в розыгрыше 1 миллиарда рублей участвуют билеты лотерей «Гослото 6 из 45», Русского лото и «Гослото 5 из 36».Стоимость билетов составляет 100 рублей. Купить их можно в популярных торговых сетях, на почте или на сайте компании - заказать билет можно с помощью СМС-сообщения и онлайн через интернет. Продажи завершатся в четыре утра 31 декабря, так что время подумать, хотите ли вы испытать свой фарт, пока еще предостаточно.

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