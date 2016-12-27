Магнитные бури в январе 2017 года: расписание неблагоприятных дней, симптомы их влияния на человека

Магнитные бури в январе 2017 года могут самым неприятным образом сказаться на самочувствии метечувствительных людей и омрачить новогоднее настроение. Также в группу риска попадают люди с хроническими заболеваниями. С помощью расписания геомагнитных возмущений на Земле и конкретных дат можно предотвратить, либо уменьшить симптомы их влияния.В январе следующего года магнитные бури проявят свою коварность уже в четвертый день второго зимнего месяца: 4 и 5 января должны проявиться геомагнитные возмущения уровня G1. В свою очередь 6 и 7 января магнитная сфера Земли также будет находиться в возмущении, но с меньшими проявлениями. Спокойная атмосфера после этого продлится девять дней, а 17-го числа на нашу планету обрушится очередная магнитная буря, которая будет продолжаться три дня.Следует понимать, что январские магнитные бури могут стать причиной ухудшения самочувствия у большого количества людей. Конечно же, сначала нужно говорить о метеозависимых лицах и тех, у кого имеются хронические заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой. Все они должны внимательнее относиться к своему здоровью в дни геомагнитных возмущений. Стоит избегать стрессов, переутомления, а также чрезмерных физических и умственных нагрузок.Впрочем, даже здоровые люди могут ощутить на себе влияние магнитных бурь. Это, в частности, может выражаться в плохом настроении, либо легком недомогании. Специалисты в эти дни советуют побольше времени отдыхать, отказаться от переедания, а также побольше пить травяные чаи и употреблять в пищу те продукты, которые содержат в себе много витаминов.В целом же, как поясняют эксперты, в первый месяц будущего года не будет слишком сильных магнитных бурь, но и те, которые предвидятся, способны доставить массу хлопот.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164015-news.html