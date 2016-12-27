Граждане РФ из черного списка Киева не смогут участвовать в "Евровидении"

Согласно заявлениям Харебина, существует запрет на въезд в Украину определенных граждан, которые могут нести угрозу безопасности государства. При возникновении ситуации, в ходе которой имеющийся в черном списке россиянин выявит желание поучаствовать в "Евровидении", принимать решение по факту будут компетентные органы страны. Обсуждать какие-либо домыслы, уверен исполнительный продюсер, совершенно бесполезно, поскольку это внутреннее дело государства.Кроме того, в ходе взаимодействия со СМИ Александр Харебин также рассказал, что с января 2017 года станет возможным оформить предварительную бронь билетов на "Евровидение" в Киеве. Правда, о стоимости билетов до сих пор почти ничего неизвестно, поскольку решение об их цене еще официально принято не было.

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