В Самаре нелегальный мигрант совершил разбой

Злоумышленником является 38-летний гражданин одной из соседних республик. По предварительной версии правоохранителей, он ворвался в квартиру потерпевшего, которая находится в доме на улице Демократической. Угрожая предметом, похожим на нож, он похитил ювелирные украшения и карту. С нее снято 300 тысяч рублей.Пострадавший сообщил в полицию о случившемся. В момент инцидента грабитель находился в маске. Однако правоохранители все равно сумели установить его личность. Сейчас он задержан.

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