В Самаре нелегальный мигрант совершил разбой

В Самаре нелегальный мигрант украл ювелирные украшения на сумму 150 тысяч рублей. Также его добычей стали деньги, похищенные с банковской картой.
Злоумышленником является 38-летний гражданин одной из соседних республик. По предварительной версии правоохранителей, он ворвался в квартиру потерпевшего, которая находится в доме на улице Демократической. Угрожая предметом, похожим на нож, он похитил ювелирные украшения и карту. С нее снято 300 тысяч рублей.
Пострадавший сообщил в полицию о случившемся. В момент инцидента грабитель находился в маске. Однако правоохранители все равно сумели установить его личность. Сейчас он задержан.
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