Биатлон Рождественская гонка 2016-2017: состав сборной России, когда будет, расписание

. Традиционная коммерческая рождественская гонка среди звезд мирового биатлона вошла в традицию. В этом году гонка стартует 28 декабря, приблизительно в половине восьмого вечера по мск, сообщает informvest.net. Приблизительно, потому что организаторы оставили за собой право корректировать начало гонок в зависимости от обстоятельств. Рождественская гонка будет проходить в формате смешанной эстафеты 1+1, и в ней заявлено две дисциплины: масс-старт и эстафета-преследование.. В свете недавнего скандала и последующего разбирательства исполкома IBU о судьбе российских биатлонистов российские болельщики с тревогой и нетерпением ждали результатов заседания комиссии. На сегодняшний день известно, что русская сборная в полном составе будет участвовать на этапах Кубка Мира, в отношении двух спортсменов применено отстранение от спорта (фамилии не оглашаются), еще 29 биатлонистов будут подвергнуты процедуре перепроверки. В свою очередь, российский союз биатлонистов «откупил» нашу сборную путем отказа от этапа КМ в Тюмени, запланированного на будущий год в марте, а также от проведения юниорского ЧМ в Тюменской области.. Россию на рождественской гонке представят Евгений Гараничев и Ольга Подчуфарова. Состязание будет проходить в «сокращенном» режиме, один круг дистанции составит чуть менее полутора километров. Штрафной круг будет равен 50 м, вместо привычных нам 150. Список остальных команд можно увидеть ниже:Все дисциплины, сообщает informvest.net, подчиняются особым правилам: гонки будут проходить в формате смешанных эстафет, один круг которой составит 1300 м. Штрафной круг вместо привычных 150 м. будет равен лишь 50 м., 400 м. дистанции пройдут через стадион.

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