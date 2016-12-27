Татфондбанк последние новости на сегодня

Как стало известно порталу informvest.net, выплаты вкладчикам Татфонбанка начнутся 26 декабря.Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), на которую Банк России возложил временное управление казанским Татфондбанком, сообщила, что с 26 декабря начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Татфондбанка. «Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.», — отмечается в сообщении. «Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 15 декабря 2016 года».Финансовая империя бывшего главы Минфина РТ, а теперь еще и бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина продолжает рушиться. Более полумиллиона жителей Татарстана, являющихся вкладчиками ТФБ, с нетерпением ожидают наступления 26 декабря.Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» опубликовала списки о распределении клиентов Татфондбанка на выдачу страховых выплат.Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 26 декабря через ПАО «Сбербанк», ВТБ 24 (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК, действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов.. Для получения возмещения вкладчик представляет в свой банк-агент только паспорт.Агентство уточняет, что клиентам при определении своего банка-агента надо ориентироваться по начальной букве своей фамилии: то есть клиент с фамилией на А должен обращаться в «Сбербанк», а на О в ВТБ24. Если вкладчик ПАО «Татфондбанк» проживает в населенном пункте, не указанном в первом пункте таблицы, то независимо от начальной буквы фамилии ему надо обращаться в «Сбербанк».. Возмещение составляет 100 процентов суммы всех вкладов и счетов в банке, в том числе открытых для предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая, исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада или счета. По вкладам и счетам в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 15 декабря 2016 года.Для определения своего банка-агента с 26 декабря можно будет воспользоваться сервисом «Найти свой банк-агент» на официальном сайте Агентства в сети «Интернет» (раздел «Страхование вкладов/Страховые случаи/«Татфондбанк» (ПАО)»).Подробная информация о распределении вкладчиков между банками-агентами, а также о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы размещена также на сайте Агентства в разделе банка.Из-за падения Татфондбанка казанская мечеть Аль-Марджани просит мусульман помочь расплатиться с долгами, пишет informvest.net. Из-за катаклизмов в банковской сфере Татарстана казанская мечеть Аль-Марджани просит мусульман помочь расплатиться с долгами за теплоснабжение. С такой просьбой обратился сегодня после пятничной проповеди имам соборной мечети Аль-Марджани Рамиль хазрат Мингараев.. «Ни для кого не секрет: такие банки как Татфондбанк, ИнтехБанк на сегодняшний день приостановили или ограничили денежные операции. У многих мечетей в этих банках были открыты счета, из которых мы покрывали коммунальные расходы. Теперь они заморожены, в связи с этим только за ноябрь задолженность мечети Аль-Марджани по оплате тепла составляет 270 тысяч рублей», — рассказал хазрат.Он попросил всех мусульман по мере возможности помочь мечети в сложившейся ситуации. «От этой проблемы никто не застрахован, но, иншаллах, с вашей помощью мы преодолим эти трудности», — приводит слова хазрата официальный сайт мечети.

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