Новости шоу бизнеса 27.12.2016: последние новости и сплетни о знаменитостях России сегодня, 27 декабря

informvest.netПоследние новости из российского сегмента шоу-бизнеса, актуальные на сегодняшний день, 27 декабря, которые собрал портал informvest.net, информируют о следующей череде событий из жизни знаменитостей нашей страны: финалист шоу «Голос» Панайотов заявил о родстве с Джорджем Майклом. Серия фотографий без фотошопа и косметики показала настоящее лицо Ольги Бузовой. Ксения Собчак резко ответила «уполномоченным по правам ее ребенка»?.О родстве с недавно скончавшимся Джорджем Майклом рассказал 32-летний певец Александр Панайотов. Он считает, что у них с мировой звездой общие предки – греческие киприоты.Панайотов признался, что для него эта утрата особенно тяжела, так как у него с Джорджем Майклом – общий род. Настоящее имя мировой иконы – Йоргос Кириакос Панайоту.Как уверяет Панайотов, общим предком его самого и мировой знаменитости является житель Кипра греческого происхождения Пётр Панайоту. По мнению Александра, Джордж Майкл является родственником Панайотова в восьмом колене.informvest.netНа просторах Интернета пользователи активно обсуждают фотографии 30-летней телеведущей Ольги Бузовой, на которых она запечатлена без макияжа и каких-либо фильтров. Настоящее лицо знаменитости повергло ее поклонников в ужас.Без грима отечественная звезда рискнула появиться перед камерами во время съемок свежего эпизода телевизионной программы «Дом-2». По всей видимости, Ольга уже успела об этом пожалеть.Дело заключается в том, что на последних снимках Бузова выглядит совсем не так, как на изображениях в своем микроблоге. Некоторые фолловеры даже начали переживать за своего кумира из-за ее болезненного вида.«Ольга испортила себя! Раньше без косметики она была милая, а теперь эти губы, эти скулы, лицо потеряла индивидуальность», «Выглядит гораздо старше», «Что с косметикой, что без нее Оля стала уже не та», — пишут поклонники.Однако нашлись и такие почитатели творчества Ольги, которым ее внешний вид понравился, якобы она смотрится естественно и свежо. Они же добавили, что прежде, чем судить кого-то, надо посмотреть на себя.Ксения Собчак разозлилась из-за едких комментариев подписчиков в своем Инстаграме.Большинство пользователей считают ее плохой матерью, так как после рождение ребенка она не отказалась от светских тусовок. Более того, хейтеры создали группу #ОхотникиНаКукушку.Собчак старалась не обращать внимания на злобные выпады, однако ее терпению пришел конец. Ксения написала гневный пост.informvest.netЗвездная ведущая опубликовала фотографию мужа с коляской на прогулке. Она пояснила всем «уполномоченным по правам ее ребенка», что не будет ради «улучшения имиджа» публиковать в своем блоге «мимишные фотографии малыша». Она вправе сама решать, что нужно писать и какие фотки выставлять. Ей совершенно безразлично хвалят ее подписчики или ругают.Собчак подчеркнула, что особо обеспокоенные жизнью ее малыша, могут выслать денег на няню. Подписчики поддержали ведущую и, шутя, предложили представить номер карты.«Дорогие мои уполномоченные по правам моего ребенка, Обращаюсь сейчас к читателям моего блога, объединенных условно групповым названием #ОхотникиНаКукушку. Не ища вашего одобрения или осуждения. И создавать «образ» того ,что вы ждете — тоже не буду. Потому что это не образ — а моя реальная жизнь, и я ее берегу от посторонних. И вообще, вас столько, беспокоящихся за моего сына, хоть один бы, сука, денег на няню прислал!!!!!!», — пишет светская львица.

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