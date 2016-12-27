Как встречать 2017 год Петуха: правила, которых стоит придерживаться

В год Петуха стоит провести новогоднюю ночь дома. Компания для праздника – это родные и близкие люди, которые должны окружить Вас теплом, заботой и комфортом. В доме в новогоднюю ночь обязательно должна быть праздничная символика, а елочка должна быть украшена игрушками с символикой Петуха.Одеваться можно в любо стиле. Главное, придерживаться нескольких правил. Нельзя наряжаться слишком вызывающе – Петух птица скромная. Нельзя также одевать одежду с символикой или изображением других птиц и животных, особенно хищных – это враги Петуха. Ни в коем случае нельзя одеваться в кожу или кожзаменитель. Кости, перья и прочие украшения и талисманы лучше тоже не одевать.Цветовая гамма для праздничного наряда – сплошная фантазия. Одевать можно любые цвета, любых стилей. А главным модным трендом в Новый год станут красные платья, символизирующие огонь.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164000-news.html