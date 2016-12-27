Божена Рынска об авиакатастрофе: Генпрокуратура проверит «злорадство» блогера

В своем «Фейсбуке» она опубликовала провокационный пост, в котором прямо выразила свою радость о случившейся трагедии. Злорадство Божены заключалось в том, что на борту рокового рейса были три журналиста НТВ, а с этим телеканалом у журналистки отношения откровенно не лучшее.Вскоре провокационный пост Рынской был ею удален, однако весть о нем быстро разлетелась по многим отечественным СМИ. Правозащитница Мария Катасонова даже написала на Рынску заявление в прокуратуру, потребовав провести проверку. Слова Божены вызвали бурную реакцию и у других известных личностей.В Генпрокуратуре уже заявили, что соответствующая проверка будет проведена. Представители ведомства уточнили, что проверка будет проведена сразу после того, как в распоряжении следователей окажутся соответствующие документы, позволяющие провести такие мероприятия.

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