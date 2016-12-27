По решению Шойгу ансамблю Александрова выделят 70 квартир

Сергей Шойгу, стоящий во главе отечественного Минобороны, поручил выделить 70 квартир ансамблю Александрова, что посодействует скорейшему восстановлению коллектива. О своем поручении политик рассказал во вторник на селекторном совещании.
Сергей Шойгу накануне выступил с предложением выделить ансамблю имени Александрова порядка 70 квартир, чтобы восстановление коллектива осуществлялось в короткие сроки. Политик заявил, что такие меры необходимы для более оперативного проведения конкурса и продолжения традиций. Оказалось, что конкурс на места в ансамбль будет осуществляться и в регионах страны, для чего потребуются квартиры, чтобы участники сразу решили проблемы с жильем. Как известно, на борту потерпевшего крушения самолета Ту-154 находились представители ансамбля хора имени Александрова в количестве 64 человек. От состава хора осталось всего три солиста, а именно Вадим Ананьев, Валерий Гавв и Борис Дьяков.
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