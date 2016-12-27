Меню на Новый год 2017: что обязательно должно быть на столе

Меню на Новый год 2017: меню на Новый год – это дело вкуса, индивидуальных предпочтений, а также зависит от бюджета, который Вы готовы потратить на покупку продуктов. Однако в этот Новый год действуют некоторые принципы, которых нужно придерживаться при подготовке к празднику. Петух любит все простое и яркое. Ведь и сам он птица очень пестрая. Поэтому готовьте блюда и закуски так, чтобы они были просты, полезны, но питательны и красиво оформлены.
На новогоднем столе обязательно должны быть мучные изделия и крупы. Ими питается Петух, а потому это – неотъемлемая часть праздничного рациона. Рисовая каша с овощами, гречка с рыбой, домашний хлеб – вот те простые продукты и блюда, которые должны быть на каждом столе. Крупы станут отличным заменителем традиционному картофельному гарниру.
Мясо в этот раз лучше не готовить. А еще лучше и вовсе заменить его рыбой. Печеная или жареная рыба – лучший вариант для Нового 2017-го года. Мясные салаты можно заменить салатами из морепродуктов и овощей. Или же красиво оформленными овощными салатами с грибами и заправкой.
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