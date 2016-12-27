Названы самые популярные авианаправления у россиян в 2016 году

Специалисты определили по индексу востребованности авиабилетов среди самостоятельных туристов из России страны, которые были самыми популярными в 2016 году. На первом месте у россиян оказалась Испания с 8,35% востребованности, далее идет Таиланд с 7,91% и Италия с показателем в 6,94%.Четвертую строчку рейтинга популярности заняла Турция, пятую Германия, а шестую Греция. На седьмой ступеньке расположилась Черногория, а на восьмой, к удивлению экспертов - Болгария, которая в сравнении с предыдущим годом, когда занимала 13 место, сумела войти в десятку лидеров. На девятом месте находится Франция, а на десятом Чехия.По словам экспертов, пик популярности туристических направлений из России за за рубеж наблюдался в 2014 году, после роста иностранной валюты. По прошествии двух лет россияне одинаково активно путешествуют как по собственной стране, так и по странам ближнего и дальнего зарубежья. Что касается цен на билеты, то они снизились в сравнении с показателями минувшего года, что и привело к росту туристических путешествий за рубеж.

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