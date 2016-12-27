Украинский блогер: Причиной катастрофы Ту-154 стал "Боярышник"

Одна из украинских блогеров рассказала о своих предположениях по поводу крушения российского самолета Ту-154 Минобороны России. Оказалось, что событие широко обсуждается на российских, украинских и польских сайтах, а также некоторых англоговорящих, откуда блогер вывела шесть наиболее распространенных народных причин крушения самолета. Оказалось, что по мнению народа, авария произошла из-за стечения обстоятельств, технологического пост-модерна, мистики, человеческого влияния, дела рук господа и из-за технологического реализма. По словам блогера, наименее популярным является вариант стечения обстоятельств, потому что эта версия является самой вероятной и простой. Технологический пост-модерн был связан с суевериями, например, что самолеты имеют души и упавший в воду Ту-154 был привязан к тому, который вез польскую элиту над Смоленском, или просто хотел стать подводной лодкой. Третья версия у автора расходится на две - желание многих людей и результат работы особо сильных экстрасенсов.Оказалось, что в интернете наиболее распространенной является версия "дела рук человеческих" и единственным доказательством считается отсутствия на борту Кобзона, который по каким-то причинам отказался от полета. Заказчиками называют и Кремль, и американскую администрацию во главе с Обамой и даже российских олигархов, которые запугивают таким образом Путина, а также террористов и польских агентов, которые "отомстили" за происшествие под Смоленском.Версия о влиянии высших сил тоже распространена, так как инцидент произошел в Рождество и Хануку одновременно. Последняя версия о технологическом реализме по мнению блогера является самой реалистичной, так как, возможно, Ту-154 был изношен до такой степени, что буквально разваливался на глазах. Также в данную версию входит употребление алкогольной жидкости "Боярышник", тема которого сейчас достаточно популярна в сети. Блогер предположил, что "Боярышник" попросту залили в баки или внутрь пилотам, чтобы самолет не пролетел и 5 километров.

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